Orchestra in Miniatura la rassegna estiva dei Filarmonici Friulani

Orchestra in Miniatura è il titolo della rassegna musicale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani che presenta due concerti narrati, distribuiti in sei appuntamenti in location inedite a Udine e Gemona del Friuli. Al via venerdì 31 luglio nel Parco di Sant’Osvaldo con una serata dedicata a Ludwig van Beethoven, la rassegna si chiuderà venerdì 18 settembre nello splendido Priorato di Santo Spirito di Ospedaletto di Gemona del Friuli attraverso le note di Johannes Brahms e la voce inconfondibile di Angelo Floramo.

Due, dunque, i programmi proposti dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani per questa rassegna realizzata in collaborazione con i Comuni di Udine e Gemona del Friuli, e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Il primo è interamente dedicato alla Sinfonia n.6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per sestetto d’archi – un’orchestra in miniatura – e accompagnata dalla voce del giovanissimo attore e doppiatore friulano Riccardo Ricobello su testi originali di Francesco Anese e Alessandro Ricobello (31 luglio – Sant’Osvaldo, 2 agosto – Concerto all’alba al Castello di Gemona, 13 agosto – Fontana di Silans in località Godo di Gemona e 14 agosto – Area verde Paolo De Rocco a San Domenico, Udine). Il secondo vedrà invece l’esecuzione della Serenata Op. 11 di Johannes Brahms – riarrangiata per nonetto – narrata dall’inconfondibile voce di Angelo Floramo (11 settembre – Spazio Venezia, via Stuparich Udine e 18 settembre – Priorato di Santo Spirito, Ospedaletto di Gemona).

“L’emergenza Covid-19 ha imposto un ripensamento dell’attività della musica dal vivo e la nostra scelta è stata di trovare un modo sicuro di portare la musica classica vicino alle famiglie, nei quartieri, garantendo il distanziamento sociale senza rinunciare al repertorio orchestrale”, spiega il presidente dell’OFF, Gabriele Bressan. “Da qui l’idea di scegliere brani sinfonici in trascrizioni d’autore per gruppi più piccoli (sei e nove musicisti) e di coinvolgere due voci del territorio, l’una emergente, Riccardo Ricobello, e l’altra che non ha bisogno di presentazioni, Angelo Floramo, che andranno a narrare e guidare l’ascolto attraverso testi originali, pensati proprio per permettere agli ascoltatori di immergersi nella musica e nella mente dei compositori.”

Info: www.filarmonicifriulani.com | INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria: [email protected]

ORCHESTRA IN MINIATURA

Venerdì 31 luglio | Ore 21.00

Beethoven | Ricobello

Parco di Sant’Osvaldo – Udine

Domenica 2 agosto | Ore 6.00

Beethoven | Ricobello

Castello di Gemona del Friuli

*Concerto all’alba!

Giovedì 13 agosto | Ore 20.30

Beethoven | Ricobello

Fontana di Silans, Borgo di Godo – Gemona del Friuli

Venerdì 14 agosto | Ore 21.00

Beethoven | Ricobello

Area verde Paolo De Rocco di San Domenico – Udine

Venerdì 11 settembre | Ore 21.00

Brahms | Floramo

Spazio Venezia, via Stuparich 3 – Udine

Venerdì 18 settembre | Ore 20.30

Brahms | Floramo

Priorato di Santo Spirito – Ospedaletto di Gemona