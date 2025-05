Over Borders Half Marathon. Sabato 14 giugno 2025

Over Borders Half Marathon, inizia il conto alla rovescia. Sabato 14 giugno va in scena la seconda edizione della mezza maratona che congiungerà Bibione e Lignano Sabbiadoro, portando i partecipanti a correre tra due regioni: Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dopo il bel debutto del 2024, la Over Borders Half Marathon – presentata ufficialmente oggi – venerdì 23 maggio – alla Delegazione Comunale di Bibione – torna con alcune novità: si correrà di sabato sera (partenza alle 18), non più di domenica mattina. Come già annunciato l’anno scorso, verrà inoltre invertito il percorso di gara: la partenza sarà in Piazza Fontana a Bibione e l’arrivo avverrà sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, nei pressi della Beach Arena (che accoglierà le premiazioni e i servizi post-gara), non lontano dall’iconica Terrazza a Mare attualmente in fase di restauro. Organizzata da una società trevigiana, il Running Team Conegliano, con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni di San Michele Tagliamento e Lignano Sabbiadoro, sarà una corsa che coinvolgerà moltissimi appassionati (già 800 gli iscritti) e anche diversi campioni, italiani e stranieri.

LA PRESENTAZIONE – “La scelta di partire alla sera è senz’altro indovinata, lo vediamo dal numero degli iscritti e dall’interesse suscitato dall’evento. Il ritorno in termini di presenze turistiche, sia a Bibione che a Lignano Sabbiadoro, è significativo. E poi quest’anno avremo un fiore all’occhiello, costituito dalla Beach Arena, dove gli atleti arriveranno dopo aver tagliato il traguardo, trovando musica e accoglienza”, ha detto il presidente del Running Team Conegliano, Maurizio Simonetti affiancato dall’ideatore della manifestazione Tiziano Faggiani, che ha rilanciato l’ipotesi di un ponte di barche sul Tagliamento su cui far transitare la gara, e dal consigliere federale Matteo Redolfi. “Over Borders Half Marathon è una grande sfida, sia dal punto di vista organizzativo che promozionale, ma è anche l’occasione per creare un ponte tra due comunità vicine. Sarà una passerella di grandi campioni, ma anche un bellissimo veicolo di promozione di un territorio che si offrirà ad atleti e accompagnatori nelle sue mille sfaccettature”, ha commentato l’assessore allo Sport del Comune di San Michele Tagliamento, Nicolino Biasin. “Over Borders Half Marathon l’anno scorso ha vinto una scommessa, portando in scena un grande successo, e sono sicuro che la vincerà anche quest’anno: i numeri sono già importanti, l’organizzazione è pronta. E noi siamo convinti che lo sport, la mezza maratona nella fattispecie, sia un’ottima occasione per allungare la stagione turistica”, ha aggiunto il consigliere comunale di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini.

TOP RUNNERS – La stellasarà Daniele Meucci. Il trentanovenne pisanoè stato campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014 e vanta altre tre medaglie continentali a livello individuale: l’argento nei 10.000 metri a Helsinki nel 2012, e i bronzi sulla stessa distanza a Barcellona nel 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam nel 2016. Ha partecipato a tre Olimpiadi (Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Parigi 2024) e conquistato, in carriera, dieci titoli italiani assoluti tra pista, strada e cross. Nel 2024, a testimonianza che la carta d’identità nel suo caso importa poco, ha portato il record personale nella maratona a 2h07’49” (Siviglia) e vinto l’oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma. Meucci (1h00’11” di personale nella mezza maratona) non sarà l’unico azzurro a correre sulle strade tra Bibione e Lignano Sabbiadoro. Tornano alla Over Borders Half Marathon, infatti, anche due protagonisti dell’edizione scorsa: Yassine Rachik e Abdoullah Bamoussa. Rachik – 1h02’12” di primato nella mezza maratona – è stato bronzo individuale e oro a squadre nella maratona degli Europei di Berlino del 2018. L’anno successivo ha corso la maratona di Londra in 2h08’05”, tempo che ancora oggi lo colloca appena fuori (11°) dalla “top ten” dei migliori maratoneti italiani di sempre, e nel 2021 ha partecipato, sulla distanza regina, all’Olimpiade di Tokyo. Bamoussa – 1h05’10” di miglior prestazione sulla distanza – ha gareggiato nei 3000 siepi all’Olimpiade di Rio 2016 e nello stesso anno è stato finalista agli Europei di Amsterdam. Nel 2024, sul traguardo di Bibione, sono giunti rispettivamente secondo e quinto nella gara vinta dal keniano Rotich. Insieme, Meucci, Rachik e Bamoussa, fanno cinque partecipazioni olimpiche, a testimonianza del prestigio della nuova sfida che li attende alla Over Borders Half Marathon. Sul versante straniero, riflettori puntati sui keniani Ismael Chelanga Kalale (1h00’47”), quarto all’ultima Padova Marathon in 2h10’31”, e Vincent Ntabo Momanyi (1h05’34”), primo alla recente Trieste Spring Run, sull’etiope Yadete Roba Gebre (1h02’44”) e sul marocchino Hicham Bofars (1h02’55”), già terzo l’anno scorso. Dall’estero arriva anche la grande favorita della gara femminile, l’etiope Tenaw Betelhem Derbush, a metà marzo vincitrice in solitaria, in 1h13’05”, della mezza maratona di Vittorio Veneto. L’albo d’oro cerca i successori di Elisha Kipchirchir Rotich (1h09’33”) e Sara Bottarelli (1h18’30”).

UN PERCORSO DA SOGNO – La nuova direzione di marcia della Over Borders Half Marathon (da Bibione a Lignano Sabbiadoro, invece che viceversa) non cambierà i connotati spettacolari che caratterizzano il percorso della mezza maratona a cavallo tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I tradizionali 21,097 km si svilupperanno dapprima sul lungomare di Bibione, attraversando anche la suggestiva pineta, e poi, oltrepassato il Tagliamento, lungo la Laguna di Marano. Il passaggio tra le due regioni avverrà poco oltre metà gara, nel corso dell’undicesimo chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano. L’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento e quello che, nella parte est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e gli atleti avvicineranno nel finale di gara. Si correrà tra cielo, mare e terra, così come è scritto sulla medaglia che i partecipanti alla Over Borders Half Marathon riceveranno subito dopo aver tagliato il traguardo a Lignano.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla Over Borders Half Marathon, tramite il portale Endu.net, resteranno aperte sino alla mezzanotte del 10 giugno, per poi riaprire alla vigilia della gara, sabato 13 giugno, a Lignano Sabbiadoro (zona arrivo). Poco più di 800 i classificati nell’edizione 2024: c’è spazio per crescere e magari superare i mille arrivati nel tempo massimo (3 ore). Per saperne di più: www.overbordershalfmarathon.it.

Foto: Elia Bassan