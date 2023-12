Palle di Natale: la nuova compilation di Natale di Toks Records

Arriva dicembre e come ogni anno l’atmosfera si fa veramente natalizia con

l’uscita della tradizionale compilation che Toks Records, etichetta indipendente

udinese con a capo Steve Taboga, lancia sugli stores digitali di tutto i mondo.

L’opera quest’anno s’intitolerà “Palle di Natale” e sarà pubblicata sui canali

digitali di Toks/Music Force in tutti gli stores di streaming musicale dal 15

dicembre. È ormai tradizione per l’etichetta udinese, con l’avvicinarsi del

Natale, festeggiare la natività con una canzone inedita che fa da title track ad

una compilation di brani originali composti da alcune bands che fanno parte

del suo roster e dalle canzoni di Natale degli anni precedenti. Siamo arrivati alla

quinta uscita natalizia e quest’anno, oltre alle canzoni di Natale che hanno dato

il titolo alle compilation precedenti, “Meringhe di Natale”, “È Natale, sai”, “A

beh te, a beh me”, “Christmas a Toks”, la tracklist ci riserva graditi ritorni e

sorprendenti esordi. Oltre alla title track “Palle di Natale”, tradizionalmente

eseguita da Steve Taboga e dalla Toks Family con Giordano Gondolo alla voce,

potremo ascoltare un estratto dal nuovissimo album di Baldo e i Giovani, band

di straordinari musicisti che poche settimane fa hanno rilasciato la loro opera

prima. Il brano s’intitola “Sogno doppio sogno” ed è stato scritto da Alan

Malusà Magno, chitarrista e frontman della band i cui altri componenti sono

Marzio Tomada, Mirco Cisilino, Marco D’Orlando, Gabriele Cencelli e David

Cej. Due i brani proposti dai Blixxa. Il primo s’intitola “Metamorfosi”, un inedito

scritto dalla coppia Marziali-Cesare e registrato negli studi di Toks Records

avvalendosi delle partecipazioni di Steve Taboga ai cori e di Fabio Veronese

alle tastiere. Il secondo brano è una cover ripescata dal lontano 1977, quella

“Malamore” di Enzo Carella ricca delle parole di Pasquale Panella.

Oltre a partecipare attivamente alla realizzazione dei nei brani firmati Blixxa,

Steve Taboga è presente nella compilation con una sua personalissima

interpretazione di “No expectations” dei Rolling Stones, per l’occasione

cantata in italiano con il titolo “Più molto senso”.

“Palle di Natale” chiude un anno importante per Toks Records, un anno nel

quale si è lentamente ripresa l’attività live dopo le difficoltà e gli stop imposti

dalla pandemia e sono ricominciati i lavori in studio. Oltre a “L’ora d’aria” dei

già citati Baldo e i Giovani, uscito poche settimane fa, sono infatti già

programmate le uscite in primavera del nuovo album di Blixxa, di Steve Taboga

e di High Jackers.