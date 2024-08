Palma alle Armi: la più grande Rievocazione secentesca d’Europa. 30-31 agosto e 1 settembre

Palmanova rivive la storia rinascimentale della sua Fortezza con la Rievocazione Storica “A.D. 1615 Palma alle Armi”. Si tratta dell’evento seicentesco con il più alto numero di partecipanti del sud Europa, sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, sia per il numero di rievocatori presenti, oltre 1.200, che per l’occasione si raduneranno nella città stellata, facenti parte di 60 gruppi storici provenienti da 15 Paesi europei differenti.

Un fine settimana per rivivere, indietro nel tempo di 400 anni, la Palmanova che fu nell’Anno Domini 1615: la vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli di cappa e spada, le tradizioni e i mestieri, la cucina, la sartoria, le musiche e le danze dell’epoca.

Sabato 31 agosto alle 17 e domenica 1° settembre alle 16, le due grandi battaglie in campo aperto. Sulla spianata fuori Porta Cividale, sarà possibile rivivere – a colpi di cannoni e moschetti, picche e spade – l’inizio della guerra degli Uscocchi 1615-1617, combattuta tra la Repubblica di Venezia e la casa d’Austria.

Sempre nelle stesse giornate, su Bastione Garzoni, verrà ricostruita l’area accampamento delle milizie e dei popolani, per scoprire la vita militare e civile di quel tempo e il lavoro degli artigiani, tra le oltre 300 tende accuratamente allestite. Sabato e domenica, l’ingresso giornaliero ad accampamento e battaglie sarà di 5 euro, gratuito fino a 14 anni.

In Piazza Grande ci saranno poi le grandi parate militari, l’innalzamento del Gonfalone con il leone di Venezia, la sfilata dei generali e delle truppe, la messa in abito storico, i giochi dell’epoca, sbandieratori e tamburi. Domenica, alle ore 22 è in programma l’ammainamento del Gonfalone della Serenissima al lume dei ferali e i fuochi artificiali che concluderanno la manifestazione.

A partire dalla serata di venerdì 30 agosto e fino a domenica sera, in Piazza Grande, sarà possibile immergersi negli usi e costumi dell’epoca attraverso degustazioni, approfondimenti, celebrazioni, parate ed esibizioni di scherma storica, con la presenza di musici e sbandieratori.

Dal 24 agosto al 1°settembre, in Polveriera Garzoni, l’esposizione di Lame e cannoni della SerenissimaAspettando “A.D. 1615 Palma alle Armi”, con le riproduzioni a cura di Fulvio Del Tin e Gualtiero Piemonte. Orari mostra: sabato 24 agosto, ore 18 l’inaugurazione, 25 agosto, ore 10-12 e 16-19 , 29 e 30 agosto, ore 17-19, 31 agosto, ore 9.30-20 e 1° settembre ore 9.30-17.30

Il Sindaco Tellini: “La Rievocazione è un evento unico nel suo genere, poichè rimarca la grande rilevanza di Palmanova dal punto di vista storico-culturale, permettendo ai cittadini di rivivere l’esperienza del periodo seicentesco attraverso battaglie, usi, costumi, tradizioni e consuetudini, come un viaggio nel tempo di tre giorni”.

E aggiunge l’Assessore alla Cultura Silvia Savi: “Il fascino della manifestazione sta nell’estrema fedeltà e cura dei dettagli con cui il Gruppo Storico Città di Palmanova ricostruisce tutti gli aspetti della vita di quel tempo, nell’accampamento e nel campo di battaglia. A questo si aggiungono gli spettacoli in piazza a cura degli Sbandieratori e tamburi di Palma, i zoghi, le danze, i burattini, le conferenze delle tante associazioni e gruppi partecipanti che ringrazio per lo straordinario impegno, oltre al coordinamento della Pro Palma.È questa coralità che rende “Palma alle Armi” un evento unico nel suo genere e molto apprezzato sia dalle famiglie che dagli appassionati di storia”.

Per informazioni, tel. 0432 924 815 – [email protected]. www.gspalmanova.com – www.comune.palmanova.ud.it

Prevendita online biglietti su www.euroticket.it/palma2024

