Palmanova Bike Race. Sabato 21 settembre

La data da cerchiare in rosso sul calendario è sabato 21 settembre. Quel giorno, nella città stellata e negli immediati dintorni, si rinnoverà l’appuntamento con la Palmanova Bike Race, gran fondo MTB che rappresenta l’ennesimo impegno organizzativo dell’attivissimo Gruppo Bastioni Bike.

Giunta alla 9^ edizione, la Palmanova Bike Race costituisce un traguardo imperdibile per gli appassionati di mountain bike. Si pedalerà su un suggestivo e divertente percorso di circa 50 km che si svilupperà lungo i sentieri e i prati delle mura di Palmanova: si partirà con un giro di lancio, a cui seguirà un anello da ripetere due volte.

La gara è valida per l’edizione 2024 del Trofeo FVG MTB Tour, di cui rappresenta la penultima tappa, e per la Combinata per Haiti. Un motivo in più – anzi: due – per non mancare e chiudere così in bellezza la stagione estiva della mountain bike.

Lo start della Palmanova Bike Race avverrà a Palmanova, in via Risorgimento, in zona Polisportivo Bruseschi, alle ore 15. Le iscrizioni, su Endu.net, resteranno aperte sino a mercoledì 18 settembre. La quota d’iscrizione comprende: assistenza medico-sanitaria, ristori in gara, ristoro finale, lavaggio bici, servizio di cronometraggio, gadget e premiazioni. Un evento davvero da non perdere. Appuntamento al 21 settembre.