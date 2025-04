Palmanova diventa scenario per uno speciale contenuto del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts. Il video!

In occasione dell’arrivo al cinema del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts*, Disney Italia ha realizzato una straordinaria installazione luminosa nella città fortezza di Palmanova (UD), Patrimonio Unesco e capolavoro dell’architettura italiana.

L’asterisco simbolo del film e i sei nuovi personaggi protagonisti del lungometraggio Marvel Studios sono apparsi nella grande piazza esagonale della città grazie a un’imponente struttura illuminotecnica. Un effetto scenografico che ha saputo coniugare il fascino di una delle perle dell’architettura italiana con l’innovazione tecnologica, rendendo omaggio alla ricchezza visiva e all’iconografia simbolica Marvel.

Un emozionante video aereo, girato nella notte, racconta la trasformazione notturna della piazza centrale della città e del suo centro storico che si illumina e prende vita. Cuore dell’allestimento, in un’area di 9.000 mq, sono stati 151.200 punti luminosi.

“Immagini video davvero spettacolari che valorizzano in modo incredibile l’unicità della città stellata di Palmanova, patrimonio UNESCO. Ringrazio Walt Disney Company Italia e Marvel Italia per averci contattato direttamente e aver chiesto di utilizzare Piazza Grande come set per la promo del loro ultimo film. Un video che, in brevissimo tempo, sta girando su tutte le piattaforme social e che in tantissimi stanno ammirando. Immagini suggestive che portano Palmanova nel mondo, che promuovono il fascino di questa città e che permettono, ancora di più, di farla conoscere a tantissimi potenziali visitatori. Il Comune è fiero di aver collaborato all’organizzazione di un evento così speciale”, il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Palmanova. Con questa straordinaria iniziativa, Disney Italia ha confermato ancora una volta il suo impegno nel creare esperienze che uniscono cultura e innovazione, rendendo omaggio al patrimonio artistico italiano.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Pierce.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi.

Palmanova è conosciuta come la “città stellata” per la sua pianta poligonale a stella a nove punte. Fondata nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, è un capolavoro di ingegneria militare rinascimentale, progettata come città-fortezza. Il suo impianto urbanistico unico, con le fortificazioni veneziane e napoleoniche e l’iconica piazza esagonale, le conferisce un alto valore culturale e simbolico, tanto da essere patrimonio UNESCO.