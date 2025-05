Palmanova, nuovo percorso per Gallerie e Baluardo Donato

Il Comune di Palmanova ha inaugurato ufficialmente il nuovo percorso di visita delle gallerie sotterranee di Contromina del Rivellino R2 e di Baluardo Donato, riqualificato e ampliato da 250 a 550 metri. Ora è possibile vivere un’esperienza molto più immersiva grazie al nuovo allestimento multimediale in Realta Aumentata. Realizzati anche appositi itinerari dedicati ai bambini che, ogni fine settimana, potranno partecipare alla caccia al tesoro. All’inaugurazione, presente anche l’Assessore Regionale alla Cultura Mario Anzil.

Per ripercorrere la straordinaria realizzazione del sistema difensivo della città stellata, i visitatori possono utilizzare tablet o smartphone propri o forniti direttamente al momento della visita, per conoscere e dialogare con otto personaggi realizzati in realtà aumentata – tra minatori, soldati, comandanti e speleologi – che raccontano la loro storia e guidano nella comprensione del complesso sistema delle gallerie sotterranee e per ascoltare 21 tracce audio disponibili in tre lingue diverse (italiano, inglese o tedesco). E infine, in fondo al secondo trivio, la proiezione di un video immersivo di un soldato secentesco che fa esplodere un barile di polvere da sparo e permette allo spettatore di immergersi direttamente in una scena di difesa della fortezza dagli attacchi nemici.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Un ulteriore tassello per rendere Palmamova una meta attrattiva dal punto di vista turistico. Un luogo caro ai palmarini e che adesso potranno nuovamente visitare. Un percorso iniziato da anni, anche con la precedente amministrazione Martines, e proseguito in questi anni. Un percorso lungo e complesso ma che, giorno dopo giorno, sta prendendo forma e riconoscimento dal punto di vista internazionale, a partire dall’UNESCO e ai Borghi più Belli d’Italia per poi proseguire con le produzioni nazionali e internazionali legate a TV e cinema. Palmanova sta registrando numeri in continua crescita, con aumenti a doppia cifra sui flussi turistici”.

L’Assessore ai Bastioni Luca Piani aggiunge: “Ringraziamo il Ministero e la Regione FVG per averci supportato nel progetto di riqualificazione e ammodernamento delle Gallerie. Un grazie anche agli uffici comunali, alla ditta Di Betta Giannino, ai progettisti di Studio Aeditecne, ai tecnici di IEF di William Franco e a Ikon di Staranzano per la parte multimediale. Ora le gallerie aggiungono, oltre al loro naturale fascino, un modo nuovo di essere comprese e vissute, un percorso innovativo, immersivo ed emozionale, un’esperienza emozionale aumentata con le più moderne tecnologie, valorizzandone l’aspetto storico e turistico”.

Le Gallerie del Rivellino e Baluardo Donato sono aperte tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18 (infrasettimanale su prenotazione per gruppi), al prezzo di 5 euro. A questa visita si può affiancare quella della Sala Video Multimediale (Borgo Udine 4, costo: 3 euro). Biglietto unico a 6 euro. Ingresso gratuito per ragazzi under 14 e specifiche categorie. Per info e prenotazioni: Infopoint Turistico PromoTurismo FVG Borgo Udine, 4 – Tel. +39 0432 924815 info.palmanova@promoturismo.fvg.it.