Palmanova: Tosca e Parodi sul palco di “Frattempi” 16 ott 2024

La quarta edizione del Festival Frattempi si chiude con un grande evento, che vedrà come protagoniste due straordinarie cantanti, per la prima volta insieme su un palco in Europa.

La serata prevederà un’intervista a TERESA PARODI e a TOSCA moderata da SILVIA SAVI (Assessore alla Cultura del Comune di Palmanova) e da EDOARDO DE ANGELIS (Direttore Artistico del Festival Frattempi), e le esibizioni musicali delle due artiste.

TERESA PARODI (voce e chitarra) sarà accompagnata da EZEQUIEL PARODI CAMPO (chitarra) e da EMILIA PARODI CAMPO (pianoforte).

Teresa Parodi è una figura iconica della cultura argentina, un’attivista, una politica, una poetessa e sicuramente una delle cantautrici più rappresentative della musica popolare non solo del suo paese ma di tutta l’America Latina. La sua carriera ha come punto di partenza il Premio Consacrazione del Festival Nazionale del Folklore di Cosquín 1984. È stata insignita del Premio alla Carriera 2019, dei Premi Gardel, del Gran Premio Nazionale di Musica del Segretario alla Cultura della Nazione, Honoris Causa Provincia de Entre Ríos, Honoris Causa Provincia di Corrientes, Platinum Konex per il miglior autore-compositore del decennio, la ‘Via d’Oro’ alla carriera, il Premio FNA e il Gran Premio Nazionale delle Arti e delle Scienze. A 31 anni Astor Piazzolla la scelse come cantante ospite nella sua tournée di concerti con il Quintetto in tutto il Paese. Ha composto più di 500 opere che ricreano l’identità del suo popolo, canzoni cantate dalle voci più importanti d’America e incluse nei suoi 31 album. È stata la prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Cultura della Repubblica Argentina. Ha partecipato a festival e rassegne internazionali in tutto il mondo.

Ha condiviso il palco con artisti di differenti universi musicali e generazioni, da Astor Piazzolla a Mercedes Sosa. L’album più recente, “Retrato de familia”, è un ulteriore passo nella sua evoluzione musicale. In questo lavoro Teresa approccia generi folk provenienti dalle diverse regioni dell’Argentina, ricreando un ampio spettro di nuovi suoni e composizioni. Nel 2023 Teresa ha incontrato e condiviso il palco con Tosca, in occasione del primo tour argentino della cantante romana, dando vita a una sinergia magica che ha incantato il pubblico di Buenos Aires, Cordoba e Bahia Blanca.

TOSCA sarà accompagnata da GIOVANNA FAMULARI (violoncello e pianoforte) e da MASSIMO DE LORENZI (chitarra).

Rientrata da un lungo, apprezzatissimo tour nei Paesi dell’America latina, e ormai ospite in pianta stabile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con i suoi “incontri musicali”, l’affermata cantante interprete delle musiche del mondo sarà ospite del Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova in trio, con i suoi fedelissimi Giovanna Famulari al violoncello e al pianoforte e Massimo De Lorenzi alla chitarra, realizzando appositamente per il Festival Frattempi/4 un concerto–racconto delle sue recenti esperienze internazionali e intercontinentali, nella luce particolare del suo tempo della musica: un tempo totale, vitale, perfetto… fuori dal tempo.

L’evento è inserito nel programma del Festival Frattempi/4 “La Misura del Tempo”, organizzato dall’A.C.CulturArti di Udine e dal Comune di Prato Carnico, in partenariato con il Comune di Palmanova. Il Festival è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (tramite l’Avviso Pubblico “Creatività”) e dalla Fondazione Friuli.