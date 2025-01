Palmanova: Videocamere con intelligenza artificiale e cartelli per informare sulla raccolta dei rifiuti

Sono sei le telecamere posizionate sul territorio comunale di Palmanova, suddivise su due postazioni a rotazione, attivate per monitorare h24 l’abbandono illecito a terra di rifiuti.

Nei primi mesi di utilizzo, sono stati 29 gli eventi di abbandono rilevati da queste videotrappole dotate di tecnologie per la visione notturna, ad alta risoluzione e con elettronica intelligente e che, attraverso algoritmi legati all’intelligenza artificiale, possono valutare la scena ripresa e le azioni di abbandono, per poi inviare i filmati criptati alla Polizia Locale del Comune. Saranno poi gli agenti, caso per caso a valutare la situazione e procedere con il riconoscimento del trasgressore.

Delle rilevazioni ad oggi segnalate, 10 si riferiscono ad abbandoni a mano e 19 a soggetti che si sono avvicinati ai cassonetti con l’auto e qui hanno lasciato a terra i rifiuti, senza conferirli correttamente. Le telecamere vengono cambiate di posizione ogni tre mesi, come previsto dal contratto stipulato per un anno tra Comune di Palmanova e Alma Sicurezza, la ditta fornitrice.

Oltre a questo, l’Amministrazione Comunale di Palmanova ha realizzato e posato, nelle vicinanze delle batterie di cassonetti più problematiche, una cartellonistica dedicata, dove vengono riportate tutte le informazioni utili per la raccolta dei rifiuti, comprese le giornate di raccolta dei singoli rifiuti differenziati e il numero verde (800 520 406), messo a disposizione da Net, per richiedere lo svuotamento dei cassonetti di vetro, verde e ramaglie già colmi.

Inoltre su www.netaziendapulita.it/comuni/palmanova è possibile segnalare malfunzionamenti della raccolta. Rimane sempre a disposizione l’ecopiazzola intercomunale di via Palmanova (strada per Bagnaria Arsa), aperta il martedì 10.30-13, giovedì: 14-16 e sabato: 9:30-13 che funge, il sabato mattina, anche da Centro del Riuso. Il Comune di Palmanova mette a disposizione un servizio di raccolta a domicilio di ingombranti, ogni 4° sabato del mese (per prenotarsi, telefonare a 0432 922 159). È disponibile il conferimento degli oli esausti (solo alimentare) a Palmanova, nel parcheggio vicino a Porta Cividale, a Jalmicco in Piazza Unione/via Oberdan e a Sottoselva, in via Milano.

Luca Piani, vicesindaco e assessore con delega all’ambiente: “Vogliamo informare, prima di tutto, ma se questo non basta, è necessario sanzionare chi non rispetta le regole della convivenza civile. Continuiamo a ricevere segnalazioni di abbandoni di rifiuti, anche ingombranti, fuori dai cassonetti, quando è disponibile un centro di raccolta intercomunale in via Palmanova a Bagnaria Arsa. I costi di recupero e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati ricadono sulle tasse di tutti noi cittadini e questo non è giusto per i molti che si comportano in modo corretto.

Vogliamo ricordare che, se il cassonetto è colmo, non bisogna lasciare i rifiuti a terra ma portarli nei cassonetti liberi più distanti. Se si riscontrano problemi con la raccolta, come cassonetti pieni, rotti o quant’altro, la segnalazione deve essere direttamente a Net (tramite sito o numero verde), in quanto gestore del servizio, e non al Comune perché così si allungano i tempi di gestione dell’intervento”.