Panariello Vs Masini all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. 24 luglio

Tornano all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro gli eventi del Lignano Sunset Festival. A emozionare e a divertire il pubblico sarà questa volta un insolito duo, quello formato dall’attore Giorgio Panariello e dal cantante Marco Masini, pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio. Dopo un tour estivo e uno teatrale di successo, la strana coppia prosegue quindi il suo viaggio nei principali festival della penisola con “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, con un’unica data in Friuli Venezia Giulia in programma domani,mercoledì 24 luglio aI Lignano Sunset Festival. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro,Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuitoTicketone e lo saranno anche alla biglietteria dello spettacolo, mercoledì dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio show alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni in “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, spettacolo che arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto i due girare tutta la Penisola nel corso del 2023. Ora, a grande richiesta, il comico e il cantautore, artisti entrambi amatissimi dal pubblico, sono pronti per riabbracciare i loro fan, per oltre due ore di spettacolo fra note e risate.

Il calendario del Lignano Sunset Festivalproseguirà con i live di Pink Sonic (30 luglio), ilBlack Over Festival con Abbath performs Immortal (5 agosto), Ruggero de i Timidi eRumatera (6 agosto), Max Angioni (9 agosto), Mahmood (12 agosto), Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Tony Hadley (20 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti suwww.azalea.it.