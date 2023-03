Paola e Chiara a Lignano Sabbiadoro. Domenica 20 agosto 2023

Erano gli anni del Festivalbar, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni 2000 e l’Arena Alpe Adria traboccava di pubblico che accorreva per ascoltare e cantare dal vivo le hit dei grandi nomi della musica pop italiana. Tra quei nomi due sorelle che iniziavano a conquistare le classifiche nazionali e internazionali: Paola & Chiara, il duo dance pop più iconico e conosciuto in Italia.

Ora sono tornate e per annunciare al mondo questo ritorno le due cantanti hanno scelto il palco del Festival di Sanremo, dove hanno conquistato tutti con “Furore”. Sull’onda di questo nuovo sorprendente successo ci sarà anche un nuovo attesissimo tour e tra le date non poteva certamente mancare la casa che già vent’anni fa le aveva elette regine dell’estate: è tutto vero, domenica 20 agosto, Paola & Chiara live all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, all’interno della rassegnaNottinarena, organizzata da FVG Music Live e Vigna PR in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG. Biglietti in vendita dalle ore 13:00 di lunedì 3 aprile, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Erano dieci anni che non cantavamo insieme. Il tempo passa e non te ne accorgi. Come abbiamo deciso di tornare? Ce lo chiedevano ogni anno in realtà. Le voci erano molto insistenti. In estate il pubblico lo chiedeva a gran voce, è stato l’internet a volerci di nuovo insieme. Ci siamo divertite a Sanremo e faremo diverse date adesso. Non vediamo l’ora di andare in tour. E stiamo anche facendo tradurre Furore in svedese e siamo in uno stadio avanzato”.

Nate come coriste degli 883, il loro successo è iniziato nel 1997 con la vittoria del Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con “Amici come prima”. Nello stesso anno sono fra gli artisti che aprono il concerto di Michael Jackson (History World Tour) allo Stadio San Siro di Milano. Sempre più acclamate, decidono di tornare a Sanremo nel 1998 con “Per te” e nel 2005 con “A modo mio”, partecipano a cinque Festivalbar e vincono Un disco per l’estate grazie al tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva): il brano diventa in pochissimo tempo una hit internazionale e senza tempo. E come non citare Festival, Viva el Amor, Fino alla fine, A modo mio. Nel 2013, dopo la pubblicazione della prima raccolta dei loro principali successi (Greatest Hits 2005), il duo decide di sciogliersi.

Prima del tour estivo Paola & Chiara saranno protagoniste del Paola & Chiara Per Sempre, tre anteprime a Roma e a Milano con cui il duo è pronto a conquistare due dei club più famosi d’Italia prima di tuffarsi nei festival estivi. È arrivato il momento di tornare fare Furore e “ballare, ancora come se fosse l’ultima”.