PAOLO CREPET a Palmanova con “Il reato di pensare”

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco di alcune selezionate venue estive con la sua nuova conferenza spettacolo dal titolo “Il reato di pensare”. Dopo il successo di “Mordere il cielo” e “Prendetevi la luna”, show che hanno registrato sold out a ripetizione, Paolo Crepet torna in scena con il nuovo progetto dedicato al suo ultimo libro. Il tour vedrà anche un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 19 luglio (ore 21.30) nel suggestivo scenario di Piazza Grande, nella città Patrimonio Unesco di Palmanova. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova, PromoTurismoFVG e inserito nella rassegna Estate di Stelle, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 17.00 di venerdì 11 aprile. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

In questo spettacolo Paolo Crepet affronta delicato tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. Attraverso una riflessione profonda, Crepet denuncia come il pensiero libero, l’immaginazione e la creatività siano messi in pericolo da un sistema che tende a frammentare, inibire e normalizzare le idee, riducendole a schegge insignificanti. Nella società contemporanea, si insinua una nuova forma di censura autoindotta, alimentata da paure e dalla pressione del “politicamente corretto”, che blocca la spontaneità e la critica. Crepet ci invita a riflettere sul rischio di diventare replicanti, incapaci di esercitare il libero arbitrio, e sottolinea come solo attraverso il coraggio del pensiero si possa preservare l’autenticità e costruire un futuro libero, creativo e non omologato. Un monito a difendere il valore dell’originalità e della disobbedienza intellettuale, contro chi vorrebbe imporre dogmi ideologici e controllare la mente umana.

Psichiatra e sociologo italiano, Paolo Crepet si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova e in Sociologia all’Università di Urbino. Si è specializzato in Psichiatria nella clinica psichiatrica dell’Università di Padova. È prolifico autore di saggi che indagano diversi aspetti del disagio della contemporaneità, coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa.

Fra i concerti già annunciati della rassegna Estate di Stelle a Palmanova troviamo quelli di Antonello Venditti (22 luglio), Simone Cristicchi (30 luglio), Bolero – Carmina Burana con l’Ensemble Symphony Orchestra (3 agosto) e lo spettacolo del ballerino e conduttore Stefano De Martino (24 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it