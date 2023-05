Paolo Crepet 17 luglio a Udine

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista stimatissimo dal pubblico italiano, sarà grande ospite del calendario di EdinEstate, per il quale proporrà, il prossimo 17 luglio nello splendido scenario del Castello (inizio alle 21.30), il suo spettacolo teatrale dal titolo “Prendetevi la Luna”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inseriti nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di giovedì 11 maggio. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Così lo stesso Paolo Crepet descrive lo spettacolo: “Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accendo i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia.”

“Siamo molto lieti di accogliere un ospite di tale caratura – ha commentato Federico Angelo Pirone, assessore all’Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine – Una proposta, questa, un po’ diversa da quelle già annunciate, che di certo arricchirà il calendario di UdinEstate. Lo spettacolo sarà per il pubblico una grande occasione per riflettere e indagare, assieme a un personaggio dello spessore di Crepet, i temi più attuali della nostra quotidianità”.

Psichiatra e sociologo italiano, Paolo Crepet si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova e in Sociologia all’Università di Urbino. Si è specializzato in Psichiatria nella clinica psichiatrica dell’Università di Padova. È prolifico autore di saggi che indagano diversi aspetti del disagio della contemporaneità, coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa.

Fra gli eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Boomdabash (1 luglio per la Notte Bianca), Drusilla Foer (6 luglio), Ruggero De I Timidi (26 luglio), Madame (28 luglio) e Mario Biondi (2 agosto) e gli spettacoli comici di Barbascura X (8 luglio), Filippo Caccamo (25 luglio) e Francesco Cicchella (5 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .