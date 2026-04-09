Parcheggio Villalta, più di 100 nuovi posti a ridosso del centro entro l’estate

Udine disporrà a breve di un nuovo polo per la sosta a ridosso del centro storico. È stato infatti definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio di via Bassi, all’interno del nuovo Spazio Villalta, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e dei pendolari che vivono ogni giorno la città una nuova infrastruttura dedicata alla sosta, migliorando l’accessibilità dell’area più centrale del capoluogo friulano.

L’intesa, definita in mattinata alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, del presidente di SSM Pietro Del Fabbro e del dottor Fabio Londero, amministratore unico di Sabolarie Haven & Hospitality, affida a SSM la gestione del parcheggio interrato della nuova sede dell’ITS Academy, nata dalla riqualificazione dell’ex Dormisch, finanziata dal Gruppo Danieli. Grazie a questo accordo, saranno disponibili per la città ben 103 posti auto, utilizzabili in modo analogo alle altre strutture già gestite dalla partecipata comunale.

L’accordo ha una durata complessiva di almeno sei anni e prevede l’apertura del parcheggio dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 24. Il parcheggio interrato rimarrà invece chiuso la domenica e nei giorni festivi.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una novità importante che punta a potenziare l’offerta di sosta in una zona nevralgica della città, con particolare attenzione ai pendolari e a chi ogni giorno raggiunge il capoluogo friulano per motivi di studio o di lavoro.

Per quanto riguarda le tariffe, sarà possibile parcheggiare al costo di 0,60€/h, costo analogo ai parcheggi Magrini e Andreuzzi. L’accesso al parcheggio avverrà dalla nuova rotatoria di piazzale Cavedalis, mentre l’uscita porterà in via Bassi.

Prima dell’apertura ufficiale alla città, prevista indicativamente entro l’estate, saranno necessarie tuttavia alcune opere di adeguamento. In particolare, SSM dovrà attrezzare il parcheggio con gli impianti necessari al controllo degli accessi, ai pagamenti e al collegamento con la rete cittadina delle strutture di sosta. Una volta conclusi gli interventi, il parcheggio verrà inaugurato e aperto alla città.

“Il lavoro dell’Amministrazione comunale per ampliare e migliorare le possibilità di sosta in città è concreto. Abbiamo approvato recentemente il progetto per l’ampliamento del Moretti e oggi, grazie all’accordo tra SSM e Danieli, che ha investito in modo significativo nella rigenerazione dell’area dell’ex Dormisch, possiamo annunciare l’apertura di un nuovo polo della sosta da 100 posti a ridosso del centro storico. Si tratta di un intervento capace di servire un’area strategica come il Centro Studi e, allo stesso tempo, di rendere più agevole l’accesso al cuore della città. Su questa zona stiamo intervenendo anche sul fronte della viabilità, con lavori ormai in fase di conclusione che miglioreranno notevolmente la sicurezza e la fluidità del traffico rispetto al passato. Dalla rotatoria si potrà infatti accedere al parcheggio. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per questo risultato. Udine sta diventando una città capace di coniugare, grazie alla collaborazione con partner come Danieli, rigenerazione urbana, nuovi servizi e maggiore sicurezza sulle strade”, è il commento del Sindaco Alberto Felice De Toni.

“La firma odierna ci lascia molto soddisfatti perché la rigenerazione finanziata dal gruppo Danieli dell’area dell’ex Dormisch, oltre a riqualificare un’area abbandonata e fornire la sede all’ITS Malignani, contribuisce a regalare un servizio importante alla città capoluogo del Friuli. Contiamo che i prossimi interventi per l’adeguamento del parcheggio da parte di SSM ci permettano di aprire i cancelli entro l’estate, e dare in questo modo la possibilità ai cittadini e ai pendolari di sostare al nuovo parcheggio ed entrare in centro storico attraverso il nuovo centro Villalta”, dichiara l’amministratore unico di Sabolarie Haven & Hospitality Fabio Londero.

Così infine il Presidente di SSM, Pietro Del Fabbro: “Si tratta di un’apertura importante, che consideriamo l’avvio di un percorso più ampio. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del presente mandato, intende attivare una serie di nuovi parcheggi in struttura per incrementare i circa 2.400 posti auto che SSM già gestisce in città. Spazio Villalta, con i suoi 103 posti, è il primo: stiamo predisponendo un piano che individua i successivi, e la firma di oggi assume per questo una valenza significativa”.