Parco Ambrosoli: un polmone verde a Udine accessibile a tutti

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del parco Ambrosoli, inaugurato ufficialmente oggi e diventato a tutti gli effetti un polmone verde accessibile a tutti, grazie ai nuovi giochi dedicati ai più piccoli, al nuovo percorso pedonale senza ostacoli, e al nuovo campo da basket – baskin, ricostruito completamente e secondo presidio del Comune di Udine per uno sport di cui la città sta diventando eccellenza nazionale.

L’area verde rappresenta un importante polmone verde all’interno della città, nei pressi del centro storico, vicino a numerosi istituti scolastici e nel mezzo di una zona residenziale, che vede anche la presenza di una grande istituzione culturale della città come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il progetto ha visto un impegno di spesa di 300 mila euro da parte del Comune e ha portato riqualifica completa del parco, diventato oggi un luogo sicuro per tutti e un’oasi di ombra e fresco in contrasto alla calura estiva, a disposizione degli studenti della vicina università, delle famiglie, dei bambini e degli anziani e degli appassionati di sport.

Il nuovo parco Ambrosoli: area giochi moderna, percorsi sicuri e area dedicata ai cani

Nello specifico, sono stati completamente rifatti i percorsi pedonali che attraversano l’area e che prima risultavano dissestati e molto usurati a causa del calpestio e dell’azione delle radici degli alberi presenti. I nuovi percorsi sono stati realizzati in maniera tale da garantire il passaggio dei pedoni e dei ciclisti in totale sicurezza. In più, il sentiero che attraversa il parco e collega i due accessi di via Cairoli e via Tomadini, è stato ridisegnato con una linea curva più moderna e accessibile, evitando curve a gomito o svolte a 90 gradi.

Per quanto riguarda l’organizzazione generale del parco, un’area di gioco per le bambine e i bambini è stata realizzata in corrispondenza dell’ingresso principale di via Cairoli, dove sono stati installati una serie di giochi inclusivi, del valore di circa 50 mila euro, donati al Comune di Udine dall’Associazione “Sorelle Masolini”, associazione che si occupa di fornire a enti pubblici e privati soluzioni e aiuto per situazioni di disagio infantile. I giochi, infatti, come i percorsi e in generale tutte le aree che sono state oggetto di riqualifica, sono state rese più sicure e inclusive, dal momento che poggiano su una solida superficie antitrauma, e non presentano anch’esse più alcun ostacolo per le persone con difficoltà motorie o invalidità. Si tratta di giochi moderni, che oltre alle classiche altalene, svicoli e zone di arrampicata, includono anche sezioni educative, con numeri, lettere e componenti interattive che facilitano il gioco in coppia e in gruppo.

Tutta la restante superficie del parco è stata attrezzata con nuovo arredo urbano che permetterà alle cittadine e ai cittadini, a partire dalle famiglie e dagli studenti dei numerosi istituti presenti nella zona, senza dimenticare gli anziani, di utilizzare il parco e godere di una rinnovata area verde cittadina, da sempre punto di ritrovo dei più giovani e rifugio dal calore e dai rumori della città.

A corredo dei lavori è stata ricostruita anche la rete idrica per il rifacimento di un’area ristoro con fontana e, sfruttando l’ampio prato a disposizione è stata realizzata un’area cani recintata, dove gli animali possano essere lasciati correre e sgambare in libertà.

Il campo da Basket – Baskin

In corrispondenza del lato est del parco, infine, è stato realizzato un nuovo campo da Basket e basket inclusivo (Baskin), dotato di doppio canestro a varie altezze (110 cm e 220 cm) per favorire l’accessibilità e la partecipazione di tutti. Un campo che si va a unire a quello appena inaugurato nell’Area Verde Salgari di via del Bon e che a suo modo è unico, dal momento che la sua pavimentazione è stata decorata dai ragazzi dell’Istituto Marinoni di Udine, coordinati dall’Urban Artisti Mattia Campo dell’Orto nell’ambito del progetto “We Love Safety FVG”. Il playground presenta una decorazione grafica a centrocampo, realizzata in tutte le sue fasi di lavoro, dalla grafica alla pittura, dalle studentesse e dagli studenti del Marinoni, dove si legge il motto “Lascia che la sicurezza guidi il tuo gioco”. Oltre a ciò sul terreno di gioco è stato realizzato uno schema di colorazioni pensate appositamente per facilitare l’utilizzo anche ai giocatori con difficoltà visive.

Alla progettualità i cui risultati sono stati presentati oggi si aggiungerà infine anche la creazione di un impianto di illuminazione pubblica (per cui sono già stati predisposti gli allacci) e il recupero completo della casetta posizionata nel cuore del parco, che sarà ristrutturata con uno stanziamento da 192 mila euro, e affidata in gestione a uso chiosco.

“Il nuovo parco Ambrosoli torna oggi a far parte di un inventario di parchi urbani che costituiscono un grande valore aggiunto della nostra città”, ha detto l’Assessore al Verde e ai lavori pubblici Ivano Marchiol. “Ogni città ormai deve sapersi dotare di luoghi come questo di riparo dal calore delle città, il verde allora diventa un’arma strategica per rendere la città più vivibille e non solo un mero ornamento. A questo fattore ambientale – continua l’Assessore Marchiol – aggiungiamo un’attenzione particolare all’accessibilità, per permettere a tutti di godere di questi luoghi, fare socialità all’aria aperta sfruttando le aree verdi cittadine rinnovate e fare sport in un contesto inclusivo, dove tutti possono trovare spazio e anche con l’obiettivo di creare sempre più occasioni di presidio sociale positivo”.

“Il campo da Baskin che è stato realizzato è il secondo playground all’aria aperta della città dopo quello dell’area verde in via del Bon. Un’infrastruttura che pone Udine su un piano di assoluto rilievo a livello nazionale, aggiungendo possibilità nel campo dello sport senza toglierne a nessuno. Per migliorare la città – conclude Marchiol – come questa grande progettualità dimostra, è necessario unire le forze, fare sinergia tra enti, associazioni diverse, istituti scolastici.