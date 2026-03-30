Pasquetta sui Bastioni a Palmanova. 6 aprile 2026

Dai Bastioni fino alla Piazza, Palmanova si prepara per l’edizione 2026 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 6 aprile, dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, il mercato in Piazza, le visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO. Sul sito del Comune di Palmanova (www.comune.palmanova.ud.it) il programma completo.

Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport e musica. Oppure diversi percorsi di visite guidate, anche dedicate ai bambini, per scoprire la Fortezza di Palmanova. In Piazza Grande sarà possibile fare acquisti tra le bancarelle del Mercato, dell’antiquariato e hobbistica, assistere a spettacoli itineranti e musica o scoprire Palmanova con la Sala Video Multimediale e il Virtual Lift – Ascensore Virtuale di Borgo Udine 4.

Sui Bastioni tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori didattici per bambini di mosaico, aquiloni, tessitura, danze popolari e giochi di legno oltre alla Fattoria didattica (prenotazioni Infopoint ProPalma oppure www.propalma.it). Non mancheranno spettacoli di danze, musica e canti con melodie cantate e danzate della tradizione popolare e dalla musica balcanica, minipartite di pallavolo, percorsi Nordic Walking e corsa.

Novità 2026 anche la possibilità di ricovero delle biciclette con un parcheggio bici gratuito e custodito, assistenza meccanica gratuita e ricarica bici elettriche.

Con l’Ascensore Virtuale è possibile ammirare la città stellata dal cielo, fino allo spazio, simulando la salita attraverso video reali su schermi led immersivi ed effetti sonori (biglietto: 7 euro, gratis under 14). Nella Sala Video i visitatori troveranno un videomapping 3D della Fortezza, narratori virtuali, proiezioni che presenteranno un percorso storico-culturale attraverso luoghi, persone, vicende storiche della Città Fortezza di Palmanova (biglietto: 3 euro, gratis under 14). Biglietto unico: Sala-Ascensore-Gallerie: 12 euro, gratis under 14.

“Ogni anno migliaia di persone vengono a godersi questo inizio di primavera a Palmanova. Molte famiglie approfittano di questi ampi, attrezzati e curati spazi verdi per divertirsi, giocare e trascorre una giornata all’aria aperta. Vedere i Bastioni UNESCO così vivi e pieni di gente è uno spettacolo unico. Di anno in anno la Pasquetta a Palmanova registra un costante incremento di presenze, persone che apprezzano la città stellata e le attività che qui vengono realizzate”, il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.

E aggiunge Silvia Savi, assessore a cultura e turismo: “Pasquetta sui Bastioni è un evento ecologico, che si fregia del marchio ECOEVENTO FVG e che alla sostenibilità unisce il rispetto per il patrimonio storico e culturale da scoprire attraverso le visite guidate, anche in luoghi spesso chiusi al pubblico, come il Labirinto del Leone. Quest’anno, oltre alla Sala Video Multimediale, sarà aperto anche il Virtual Lift – Ascensore Virtuale, dove poter fare un sorvolo virtuale inedito sopra la Fortezza. Grande merito va alla ProPalma per il coordinamento e a tutte le associazioni cittadine che unite mettono a disposizione competenze e volontari di ogni età per restituire ai visitatori un’esperienza autentica della propria città”.

Per ogni informazione è possibile contattare l’Info Point Palmanova PromoTurismo FVG: info.palmanova@promoturismo.fvg.it Tel. 0432 92 48 15.

Tutti possono organizzarsi in autonomia con cibi e bevande, coperte, tavoli e sedute. Non possono essere accesi fuochi liberi (solo griglie con piedi), avendo cura di non lasciare traccia e dotandosi di adeguato metodo d’estinzione. Il pic-nic sui Bastioni potrà anche essere gustato con carne grigliata, patate fritte, panini e bevande dello stand gastronomico della ProPalma, presente sui Bastioni. Qui saranno in vendita piatti caldi di carne, patate fritte, panini vegetariani o con salsiccia, bevande, vino e birra.

Programma visite guidate. Alle Gallerie del Rivellino, Bastione Donato, cascatelle e Porta Udine (inizio visita alle ore 10.00 – 11.00 – 14.00 – 15.00 – prenotazioni e partenza da Gazebo informativo sui Bastioni, Costo a persona: 8 euro – Gratis under 14 e disabili).

Dalle ore 10 alle ore 17 (con prenotazioni e partenza da Gazebo informativo sui Bastioni): Il Labirinto del Leone, Caccia al tesoro nel labirinto di canne di bambù di oltre 6.000 mq, a cura degli scout CNGEI di Palmanova.