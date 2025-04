Pasquetta sui Bastioni di Palmanova

Palmanova si prepara per l’edizione 2025 della Pasquetta sui Bastioni. L’evento si fregia del marchio Ecofesta Fvg. Lunedì 21 aprile, dalle 10 di mattina in poi, attività all’aria aperta dai Bastioni alla Piazza, tra pic-nic, sport, mostre, visite guidate e iniziative dedicate ai più piccoli. Per ogni informazione InfoPoint Palmanova PromoTurismo FVG: info.palmanova@promoturismo.fvg.it; Tel. 0432 92 48 15.

Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport, danze e musica. Allo stand della ProPalma sarà possibile acquistare piatti caldi o panini di grigliata mista, formaggio e verdure, bibite, bevande, vino e birra. In alternativa, tutti possono organizzarsi in autonomia con un pranzo al sacco per gustare un pic-nic tra i prati, portando con sé le proprie pietanze, coperte, tavoli e sedute. Vietato accendere fuochi liberi.

Sempre sui Bastioni, laboratori e spettacoli per bambini dalle 10 alle 16:fattoria didattica, mosaico, tessitura, riciclo, giochi di legno, musica e canti balcanici popolari, bolle di sapone. Non mancano poi le attività sportive tra corsa, pallavolo e percorsi di Nordic Walking. Dalle 10 alle 11 la Sfida in Famiglia su Lunetta Barbaro (via Risorgimento), un percorso di 650m a passo libero per famiglie o gruppi di almeno quattro persone. Per prenotarsi scrivere a: jalmiccocorse@gmail.com.

Piazza Grande sarà invece animata dagli spettacoli itineranti di giocoleria, trampoleria e arte varia e dalle bancarelle del mercato, cui si aggiungono anche quelle dell’hobbisitica e artigianato creativo. Tutti coloro che desiderano fare una passeggiata nel cuore pulsante di Palmanova potranno consumare un pranzo o un aperitivo nei diversi bar e ristoranti cittadini.

Per scoprire l’unicità della città stellata sono previste visite guidate alle Gallerie sotterranee del Rivellino, su Bastione Donato, Cascatelle e Porta Udine. Prenotazioni dall’Infopoint ProPalma sui bastioni. Gli orari di partenza: 10, 11, 14 e 15. Il biglietto costa 8 euro a persona, gratis per under 14 e disabili. Sarà possibile comprendere l’articolata struttura difensiva della fortezza anche nella Sala Video Multimediale di Borgo Udine 4, tra personaggi storici e un plastico interattivo 1:1000 mappato e illuminato. Ingresso 3 euro ogni ora, durata 35-40 minuti circa.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Ogni anno migliaia di persone vengono a godersi la primavera a Palmanova. Molte famiglie approfittano di questi ampi, attrezzati e curati spazi verdi per divertirsi, giocare e trascorre una giornata all’aria aperta. Vedere i Bastioni UNESCO così vivi e pieni di gente è uno spettacolo unico. Di anno in anno la Pasquetta registra un costante incremento di persone, che apprezzano la città e le attività qui proposte”.

Dal 18 al 21 aprile, su Baluardo Donato (area ex Caserma Filzi), l’evento artistico “Palma alle Arti”, con diversi contributi tra teatro, danza, musica, poesia, pittura, illustrazione e fotografia. Ricca di appuntamenti la giornata di Pasquetta, con ben sei iniziative diverse dalle 10 alle 23. Programma sulle pagine Facebook e Instagram di Palma alle Arti, per info: cap.palmanova@gmail.com.

Fino al 27 aprile, in Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, la mostra “TEXTURE – L’Ordine nel Caos” di Rodolfo Lepre, a cura di Cesare Orler. Una rassegna che paragona gli intrecci mutevoli di trame e materie con le contraddizioni individuali e collettive della nostra società. Visitabile dal giovedì alla domenica, 9:30>12:30 e 16>19.

L’Assessore a Cultura e Turismo Silvia Savi: “Anche a Pasquetta, Palmanova offre un ampio ventaglio di attività nel tentativo di soddisfare gli interessi di tutti. Mostre e visite guidate rappresentano un’ulteriore occasione per far emergere il patrimonio storico e culturale della città al grande pubblico. Alle associazioni, il nostro doveroso ringraziamento, con la consapevolezza che il tessuto cittadino è molto forte, competente e organizzato”.

Prima e dopo la Pasquetta, l’attività di Plogging, ovvero la raccolta dei rifiuti sui Bastioni.

Per info su come arrivare a Palmanova in treno o bicicletta e sulle attività di giornata dalle 9 alle 17:30, rivolgersi all’Infopoint di Promoturismo Fvg, consultare il sito www.comune.palmanova.ud.it o le pagine Facebook (Comune di Palmanova) e Instagram (@palmanovafortress).