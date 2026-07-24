Passion ’90: ritorna la magia dei nineties Sabato 25 luglio

Quando parte una hit degli anni Novanta bastano poche note per tornare indietro nel tempo. Ricordi, amicizie, estati indimenticabili e serate passate a cantare a squarciagola rivivranno sabato 25 luglio con il ritorno di Passion ’90, l’evento che farà nuovamente ballare (dopo il grande successo dello scorso anno!) il suggestivo Forte di Santa Margherita, in località Santa Margherita del Gruagno, a soli dieci minuti da Udine. Una location dal fascino unico che, per una notte, diventerà il punto d’incontro per tutti gli amanti della musica che ha segnato un’intera generazione.

L’anima della manifestazione resterà quella che negli anni ha conquistato migliaia di persone. Nato da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Giò Andreotti e Julio Montana, Passion ’90 continuerà a essere molto più di una semplice festa: sarà un viaggio nel tempo dedicato a chi ha vissuto quegli anni con il walkman nelle orecchie e le cassette nello zaino, ma anche a chi quel repertorio lo ha scoperto dopo e oggi lo canta con lo stesso entusiasmo. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lasciare fuori la routine, spegnere il telefono e accendere il divertimento sulle canzoni che hanno fatto la storia degli anni Novanta.

La serata inizierà già dalle 19 con la possibilità di cenare senza prenotazione grazie alla presenza di quattro food truck e di un’area attrezzata con oltre 300 posti a sedere. Dalle 21 spazio alla musica con il dj set Passion ’90 firmato da Julio Montana, che accompagnerà il pubblico in una lunga festa dedicata alle più grandi hit del decennio e al compleanno di Checco. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci penseranno Lorenzo Meraviglia e White Tiger al microfono, mentre nel corso della serata saranno distribuiti tantissimi gadget targati Passion ’90.

L’ingresso sarà libero e non sarà necessaria alcuna prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 3809588.

L’evento è realizzato con il supporto di KOKI Print & Wear Solutions, FIVE The Club, Louis Udine, Pizzeria Alla Lampara, Logica Spedizioni, Alexa Safety and Security, Bar Terzo Tempo Udine, Bar Primavera Povoletto e Bar Al Buon Arrivo.

foto Massimo Melis