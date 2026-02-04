Pasticceri: lo spettacolo cult di e con Leonardo Capuano e Roberto Abbiati

Dopo vent’anni e più di 400 repliche in tutta Italia, arriva nel Circuito ERT Pasticceri, lo spettacolo cult di Leonardo Capuano, interpretato dallo stesso autore con Roberto Abbiati. Una commedia originale in cui il palco del Teatro diventa laboratorio di pasticceria, con dolci preparati in tempo reale e gesti scenici che coinvolgono il pubblico in una dimensione sensoriale e narrativa. Pasticceri andrà in scena venerdì 6 febbraio al Teatro Verdi di Maniago e sabato 7 febbraio a TeatrOrsaria di Premariacco per ritornare ancora in Friuli a fine mese: venerdì 20 febbraio all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons, sabato 21 febbraio al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e domenica 22 febbraio all’Auditorium Comunale di Zoppola. Tutte le serate inizieranno alle 20.45.

La trama racconta le giornate di due fratelli gemelli pasticceri – uno con baffi e uno senza, uno che parla con scioltezza e l’altro che balbetta – immersi in un mondo dove il profumo di crema pasticcera, cioccolato fuso e meringhe soffici dialoga con la loro ricerca di identità e relazione. Sul palco, gesti quotidiani si trasformano in racconto teatrale dove emozione, comicità, poesia e musica si intrecciano per esplorare i contrasti e gli affetti che tengono insieme e dividono i due protagonisti.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Umberto Orsini e vede in scena due interpreti dal largo repertorio teatrale, capaci di conquistare spettatori di tutte le età con leggerezza.

Nei prossimi giorni Roberto Abbiati sarà ospite del Circuito ERT con un altro lavoro: Una tazza di mare in tempesta, installazione-spettacolo pensata per un massimo di 20 spettatori a replica che fa rivivere la storia del capitano Acab, della baleniera Pequod e di Moby Dick, la balena bianca. Appuntamenti al Teatro Odeon di Latisana (10 e 11 febbraio) e al Teatro Candoni di Tolmezzo (dal 12 al 15 febbraio).

Maggiori informazioni al sito ertfvg.it.

MANIAGO – TEATRO VERDI

venerdì 6 febbraio – ore 20.45

PREMARIACCO – TEATRORSARIA

sabato 7 febbraio – ore 20.45

TALMASSONS – AUDITORIUM POLIFUNZIONALE

venerdì 20 febbraio – ore 20.45

LIGNANO SABBIADORO – CINECITY

sabato 21 febbraio – ore 20.45

ZOPPOLA – AUDITORIUM COMUNALE

domenica 22 febbraio – ore 20.45