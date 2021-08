Pepco in Europa e in Italia

È arrivata anche in Italia la catena Pepco, specializzata in abbigliamento e oggettistica low cost. Circa 20 punti vendita sono sparsi per ora sul territorio nostrano e il loro numero mira a incrementarsi. In poco tempo Pepco ha sbaragliato la concorrenza sul fronte della vendita di vestiti e casalinghi low cost,grazie all’incredibile qualità dei prodotti messi in vendita negli store della catena pur mantenendo i prezzi bassi.

Pepco è una rete di negozi al dettaglio il cui obiettivo è stato quello di specializzarsi nella vendita di vestiario per bambini, di abbigliamento e accessori uomo-donna, di articoli per la casa e la scuola, il tutto venduto a prezzi bassi. Qui puoi trovare il Volantino Pepco Udine Città Fiera

Dalla Polonia all’Italia, Pepco ha confermato la sua crescita esponenziale in Europa.

Pepco in Europa

Pepco è presente in Europa in 14 Paesi europei: Polonia, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Lettonia, Bulgaria, Serbia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Lituania, Estonia, Italia, Spagna. Nei prossimi mesi sarà prevista un’ulteriore apertura Pepco in Austria, a dimostrazione dell’espansione continua del marchio.

Nata in Polonia nel 2004, Pepco, anche sul territorio italiano, ha condotto una forte e inarrestabile strategia di sviluppo basata sull’apertura multipla di punti vendita sul territorio, che continua con altri che dovranno aprire entro fine anno. Il marchio ha scelto di aprire in medie e grandi città presso centri commerciali, retail park e zone vicine all’accesso residenziale. Si tratta di siti ben visibili e ottimamente collegati dalle statali. Il brand ha puntato dunque sull’essere facilmente raggiungibile tramite un giro di svago nel weekend o in settimana del cliente.

Pepco ha scommesso sul negozio fisico, sul contatto diretto del cliente con il prodotto e sul suo rapporto personale con gli addetti vendita, questo certamente sempre rispettando le norme di sicurezza e di igiene imposte dall’emergenza sanitaria in atto ormai da tempo.

I punti chiave dell’azione commerciale

Pepco è una catena di store self service al dettaglio. Questo genere di punto vendita invoglia il cliente a passeggiare in tranquillità e autonomia tra le corsie, rivolgendosi al personale, sempre presente e disponibile, nel caso di informazioni.

L’offerta comprende un’ampia gamma di prodotti di vario tipo venduti a prezzi assolutamente accessibili. Si inizia con l’incredibile ampiezza del reparto abbigliamento bambini, che comprende una vasta offerta di capi per neonati, per bambini in età scolare e per ragazzi. Ampio spazio è dedicato all’abbigliamento donna e uomo soprattutto in termini di scarpe e accessori. Segue una grande selezione di assortimento per la casa con tessili, casalinghi, articoli per la scuola e di cancelleria, giocattoli, giardinaggio e prodotti dedicati agli animali, così da offrire al cliente un’esperienza d’acquisto a 360°.

L’allestimento è molto curato nel layout interno. L’esposizione permette al cliente di individuare subito ciò che gli interessa, comprendere il prezzo e certamente rimanerne stupito data la qualità elevata dei materiali che non impedisce al marchio di offrire prezzi altamente convenienti.

Pur focalizzandosi sulla tematica dei prezzi bassi, Pepco non trascura il tema della sostenibilità dimostrandosi un brand attento, concentrato anche sugli aspetti legati all’ambiente; moltissimi, infatti, sono i capi di abbigliamento per bambini realizzati in cotone organico 100%, con certificazioni specifiche per la produzione di tessuti biologici (es. GOTS) che ne testimoniano il lato green.