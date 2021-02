Perché gli affitti dei campi da tennis dovrebbero utilizzare la pianificazione degli appuntamenti online

Tennis ball at the hard court corner line

Potrebbe essere difficile gestire in modo efficace i servizi di noleggio dei tennis on court. I tuoi clienti devono sapere quando le strutture e le attrezzature per il tennis sono disponibili per il noleggio. Inoltre, devi tenere traccia delle prenotazioni per sapere quando le tue risorse sportive sono in uso e i clienti che le hanno noleggiate. Un sistema di prenotazione online è uno strumento eccellente per la tua attività di noleggio di campi da tennis.

Lo strumento di pianificazione online eliminerà alcune attività dalla tua fitta agenda. Puoi risparmiare molto tempo consentendo ai clienti di effettuare direttamente le loro prenotazioni online. Con una migliore gestione del tempo, puoi concentrarti su altri aspetti della tua attività per garantirne la crescita. Inoltre, la pianificazione degli appuntamenti online può migliorare il servizio clienti. Un cliente può facilmente fissare un appuntamento in qualsiasi momento. Il tuo calendario può essere prenotato al completo tramite il pianificatore web senza che tu comunichi con i clienti sul telefono.

Con il blocco Bookly, un eccellente sistema di prenotazione online, puoi gestire efficacemente la tua attività e aumentare le vendite. Tuttavia, è necessario un sito Web compatibile come WordPress per prenotare senza problemi le strutture dei campi da tennis. Questo plug-in per il calendario di WordPress si occuperà di alcune attività dei tuoi dipendenti e ti farà risparmiare un sacco di tempo.

Vantaggi del blocco Bookly per il noleggio di tennis in campo

Un plugin per la pianificazione di WordPress installato sul tuo sito web può contribuire alla crescita della tua attività. Inoltre, i clienti adoreranno prenotare in pochi minuti invece di dedicare molto tempo alle telefonate.

1. Risparmia tempo

Il sistema di prenotazione online consente di risparmiare il tempo che avresti speso al telefono per comunicare con i clienti che desiderano fissare un appuntamento. Consente ai clienti di effettuare le prenotazioni online senza interagire con te.

2. Semplifica il sistema di prenotazione

I tuoi clienti devono solo compilare il modulo di prenotazione online per effettuare le loro prenotazioni. Il programmatore online informa i clienti sui campi da tennis e sulle attrezzature disponibili. Possono prenotare uno spazio sul campo disponibile tramite i loro smartphone. Inoltre, possono facilmente riprogrammare un appuntamento utilizzando l’account cliente personale sul tuo sito web.

3. Disponibilità

Il plugin per il calendario di WordPress consente ai clienti di affittare un Tennis Court 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I tuoi clienti possono effettuare la prenotazione online in qualsiasi momento, anche dopo l’orario lavorativo. Con il sistema di pianificazione online, puoi controllare in modo efficiente i tuoi appuntamenti.

4. Notifiche

Il sistema di pianificazione degli appuntamenti online invia promemoria ai clienti tramite SMS o e-mail. Le notifiche impediscono ai clienti che hanno effettuato prenotazioni per sessioni di formazione con i loro istruttori di perdere le lezioni. I messaggi automatici possono farti risparmiare tempo e denaro se i clienti non si presentano ai loro appuntamenti. Inoltre, è probabile che i tirocinanti che hanno mantenuto le loro riserve diventino i tuoi clienti di lunga data.

5. Riduce al minimo le cancellazioni di prenotazione

La cancellazione all’ultimo minuto di una prenotazione è una perdita per la tua attività di noleggio di campi da tennis. Un altro cliente potrebbe aver prenotato per il tribunale se fosse stato disponibile. Installando un plug-in per il calendario di WordPress, puoi impedire ai clienti di annullare le loro prenotazioni quando l’orario dell’appuntamento è vicino.

6. Gestione delle apparecchiature

Oltre a prenotare online un Tennis Court senza problemi e facilmente, il blocco Bookly può aiutarti a monitorare la tua attrezzatura sportiva. Il sistema di prenotazione ti mostrerà il numero di articoli prenotati e può aiutarti a verificare le prenotazioni inviando messaggi di conferma. Inoltre, il creatore di programmi online ti aiuterà a fornire tutto ciò di cui il tuo cliente avrà bisogno quando utilizza il Tennis Court prenotato. Le risorse includono attrezzature e spogliatoi.

7. Aumenta la tua attività

La programmazione online contribuisce alla crescita delle società di noleggio di campi da tennis. Con un plug-in di pianificazione online facile da usare installato sul tuo sito Web WordPress, è probabile che i visitatori del tuo sito prenotino per un Tennis on Court. Il sistema di prenotazione trasforma il tuo sito web in uno strumento di vendita, permettendogli di convertire i tuoi visitatori in clienti. Inoltre, puoi ottenere prenotazioni ricorrenti da quelli esistenti in quanto possono facilmente effettuare prenotazioni al momento opportuno.

8. Migliora la tua efficienza

Il sistema di pianificazione degli appuntamenti online ti aiuta a gestire efficacemente i tuoi appuntamenti. Lo strumento funziona come un dipendente che rimane online 24 ore su 24 per soddisfare le richieste dei tuoi clienti. Con le conferme automatiche e i promemoria tramite e-mail e SMS, garantisce che i clienti si presentino per le loro prenotazioni. Informa inoltre il cliente di qualsiasi riprogrammazione delle prenotazioni.

9. Accetta pagamenti

Oltre a programmare appuntamenti e prenotare attrezzature, il blocco Bookly può accettare pagamenti dai clienti per le loro prenotazioni. È possibile richiedere depositi sul modulo di prenotazione online. Durante il processo di prenotazione online, i tuoi clienti possono effettuare pagamenti per le loro prenotazioni di campi da tennis. Puoi impostare depositi di prenotazione sul tuo sistema di prenotazione online per ridurre al minimo le cancellazioni e proteggere le tue risorse sportive.

Il sistema di pianificazione degli appuntamenti online migliora il processo di prenotazione della tua attività di noleggio di campi da tennis. Inoltre, i clienti possono accedere al plug-in di prenotazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.