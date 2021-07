Perché le case prefabbricate in legno sono la miglior soluzione per i tuoi momenti di riposo

Quotidianamente siamo circondati da costruzioni realizzate con molti mattoni, metallo e vetro, quindi quando pensiamo al nostro spazio privato per riposare e rilassarci, normalmente scegliamo una delle case prefabbricate in legno senza ulteriori considerazioni.

Il legno è un materiale ecologico e duraturo, che non causa alcun effetto dannoso alla nostra salute ed è caratterizzato da un’eccellente traspirabilità e durabilità. Tuttavia, quando scegliamo una casa in legno, non dovrebbe essere presa in considerazione solo la qualità.

Un altro fattore piuttosto importante da prendere in considerazione è che tali case prefabbricate in legno possono essere realizzate e costruite nel luogo del cliente, in tempi particolarmente brevi.

Quanto velocemente vengono costruite le case prefabbricate in legno?

Quando decidi di costruire una casa in legno, vuoi goderti i suoi vantaggi il prima possibile. Non è raro che i clienti scelgano un progetto già pronto, per via del fatto che se realizzassero un progetto personalizzato dovrebbero aspettare almeno un anno. Ma questo è un malinteso comune! I progetti personalizzati possono impiegare tanto quando i progetti già pronti, se scegli un prodotto artigianale. Ecco dove Maestro Case interviene: affidando la progettazione ed il montaggio della casa in legno dei tuoi sogni al team di Maestro Case, sarai sicuro di poterti godere il progetto finito in otto settimane!

Le case prefabbricate di Maestro Case presentano una tecnologia di assemblaggio unica, affinché possano essere realizzate e costruite dal cliente nella propria residenza molto velocemente.

Il cliente può scegliere un progetto già pronto oppure progettare la propria casa in legno con il team di progettisti di Maestro Case, il quale ha molti anni di esperienza ed eccelle in questo campo. Per quanto riguarda il progetto che scegli, l’azienda produrrà ed assemblerà una casa in legno in base alla tua bozza entro e non oltre 8 settimane dalla data dell’ordine.

Come scegliere una casa in legno?

Quando decidi di costruire una casa in legno nella tua porzione di terra, prima di tutto, dovresti decidere se progettare la casa individualmente o scegliere un progetto già pronto. Sebbene possa sembrare che i progetti delle case prefabbricate in legno personalizzate siano più costosi, devi tenere in considerazione che paghi solamente ciò di cui hai realmente bisogno, scartando tutto ciò che non ti serve.

Il progetto individuale di una casa in legno garantisce anche che la struttura verrà pianificata nel modo che preferisci: puoi disporre le stanze e gli spazi in base ai tuoi bisogni. Una scelta piuttosto popolare tra i clienti è quella di personalizzare un progetto di una casa in legno già pronto, che evita molto lavoro di progettazione e rende molto più semplice la scelta. Maestro Case offre più di 80 progetti tra cui scegliere, i quali possono essere personalizzati dalla A alla Z.

Anche dimensioni e forma del terreno giocano un ruolo fondamentale quando decidi quale progetto di casa in legno scegliere: le case prefabbricate progettate individualmente si possono adattare in base al terreno. Sebbene di solito ci si immagini una casa in legno su base quadrata, non ci si dovrebbe limitare a quest’idea.

Le case prefabbricate in legno progettate su misura possono essere abbastanza moderne, con finestre panoramiche grandi, una terrazza di varie forme o anche diverse porte e finestre decorate con elementi tradizionali, classici o moderni.

Che tipo di legno scegliere per le case prefabbricate in legno?

I materiali da costruzione costituiscono una parte significativa del costo complessivo di costruzione di una casa in legno, quindi è ovvio che il prezzo finale dipenderà anche da essi. Guardando il mercato delle case in legno, non è difficile notare che le case prefabbricate vengono realizzate con vari tipi di legno, ma le scelte più popolari sono l’abete siberiano, il pino ed il legname.

Quando scegli il legno, è importante prestare attenzione non solo al tipo, ma anche alla qualità del legno stesso. Se scegli un legno di qualità, il suo isolamento sarà eccellente e manterrà il calore all’interno della casa a lungo, quindi sarà molto più confortevole viverci dentro nei giorni più freddi. I prodotti di Maestro Case sono noti per la loro qualità, per via dei materiali grezzi utilizzati di alta qualità, tra essi troviamo: legname durevole dalla Svezia, Finlandia e Siberia. Tutti i loro legni provengono solo da fornitori certificati ed affidabili.

È necessario isolare una casa in legno?

Considerando il fatto che le case in legno spesso vengono usate solo nella stagione calda, le costruzioni in legno forniscono già un eccellente isolamento termico ed una tenuta all’aria, grazie alle proprietà specifiche del legno, quindi la necessità di isolare una casa in legno è minima. Come si nota nella pratica, le case prefabbricate in legno sono sempre più spesso riscaldate da una stufa o, semplicemente, da una fonte di calore elettrica.

In questi casi, se una casa in legno è realizzata con materiali di qualità, sia la stufa installata che il calore riscalderanno tutte le stanze velocemente e manterranno la temperatura per un bel po’ di tempo.

Tuttavia, se stai pensando di trascorrere del tempo nella tua casa in legno durante tutto l’arco dell’anno o se l’area stessa della casa in legno è sufficientemente grande, vale la pena considerare di isolare la struttura. Facendo ciò, la tua casa in legno non solo diventerà molto più impermeabile all’aria, ma anche molto meno fredda durante l’inverno.

È particolarmente importante tenere a mente che per un migliore isolamento termico è necessario isolare le pareti. Secondo le stime generali, fino al 25% delle perdite di calore avviene attraverso porte e finestre, mentre tra il 10 ed il 15% avviene attraverso il soffitto. Quindi, prima di decidere di intraprendere un lavoro di isolamento, assicurati che la casa abbia porte e finestre di alta qualità, con ottime proprietà di isolamento. Tutte le case prefabbricate in legno di Maestro Case vantano di porte e finestre realizzate con legno laminato e doppi vetri della miglior qualità. Vale la pena menzionare che gli infissi sono inclusi nel prezzo e vengono realizzati “in casa”.