Percoto Canta: il 3 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Sarà un’edizione del tutto particolare, quella del 2020, per il concorso canoro nazionale Percoto Canta. Nelle scorse settimane l’Associazione Culturale Musicale organizzatrice della rassegna ha comunicato l’intenzione a non indire, come di consueto, il concorso di canto, questo per garantire la sicurezza a tutti, dai concorrenti, ai giurati – provenienti da tutta Italia – e agli addetti ai lavori. Questo non impedirà agli affezionati della manifestazione, giunta alla 33° edizione, di vivere comunque un grande appuntamento musicale, con la serata di gala intitolata “Percoto Canta 2020 – Special Edition”, in programma il prossimo sabato 3 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento (posto unico a 10 Euro) sono già in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone. Tutte le info su www.percotocanta.it e www.azalea.it.

Nel corso della serata si alterneranno sul palco esibizioni di alcuni artisti di livello nazionale, oltre a numerosi giovani talenti che in passato hanno calcato il palco di Percoto Canta, facendosi successivamente conoscere anche al grande pubblico mediante la partecipazione ad altre importanti kermesse di canto, talent show, concorsi e programmi televisivi come “Amici”, “Area Sanremo”, “Io canto”, “Festival di Castrocaro”, “The Voice”, “Ti lascio una canzone”, Italia’s Got Talent”, “Tu si que vales”, “Sanremo giovani”, All Together Now, tra gli altri. Ospiti di punta dell’evento saranno Rossana Casale, cantante e docente di canto con una lunga e meravigliosa carriera all’attivo che l’ha vista pubblicare ben 11 album in studio e ottenere moltissimi riconoscimenti. Per l’occasione l’artista salirà sul palco per proporre tre dei suoi successi: “Brividi”, “A che servono gli Dei” e “Terra”. Ospite di livello assoluto sarà poi Luca Colombo, chitarrista, didatta, arrangiatore, ha collaborato con moltissimi artisti tra cui Eros Ramazzotti, Nek, Max Pezzali, Marco Mengoni, Ultimo, Mango, Anna Oxa, Antonella Ruggiero, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Malika Ayane, solo per citarne alcuni. A completare la serata le esibizioni di Deborah e Nicole Manenti (vincitori Castrocaro 2019), Alice Spinetti (Amici), Alessia Gerardi (vincitrice Area Sanremo 2020), Valeria Crescenzi (X Factor), Roberta Natalini (Festival Show), Margherita Pettarin (Festival Show), Serena Rizzetto (Ti lascio una canzone), Margherita Pettarin (Festival Show), Federico Martello (All Together Now), Francesca Rimboldi (esperienze in musical a Londra), Elena e Mattia Marchesan (Castrocaro) e il coro Colori&Musica.

Ad accompagnare le esibizioni degli artisti ci sarà l’orchestra diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita dalla sezione archi de I Filarmonici Friulani. Anche per questa edizione la prestigiosa venue scelta per la serata finale sarà il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, visto l’ottima riuscita e la grande partecipazione di pubblico ottenuta nel 2019. La regia dell’evento sarà affidata a Luca Ferri di Anathema Teatro, media partner ufficiali Udinese TV e Radio Gioconda. Come in passato, l’Associazione Percoto Canta si dimostra attenta anche a problematiche non propriamente legate alla musica; la serata del 3 ottobre sarà infatti anche un importante momento di sensibilizzazione sulla SLA, grazie alla collaborazione con AISLA Onlus, associazione italiana che si occupa di aiuto e sostegno alle persone ammalate di questa terribile malattia e alle loro famiglie.

In attesa dell’evento, domenica 20 settembre 2020 ricorrerà il centenario della nascita di Mons. Lauro Minin, parroco di Percoto dal 1963 al 1996, a cui ogni anno è intitolato il premio della Giuria Popolare del concorso. In tale giornata, in collaborazione con la Parrocchia di Percoto e l’Amministrazione Comunale di Pavia di Udine, verrà organizzato un evento a ricordo di questa importate persona. La manifestazione andrà a ricordare i momenti più significativi della vita di Mons. Lauro Minin e le opere che lui ha realizzato per la comunità.