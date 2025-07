Percoto Canta, la semifinale a Cividale del Friuli sabato 12 luglio 

Saranno le voci e le storie di 25 giovani artisti, provenienti da ogni angolo d’Italia, a dare vita alla semifinale della 38ª edizione di Percoto Canta. Il contest che ha portato la piccola frazione di Pavia agli onori delle cronache nazionali per aver rappresentato il trampolino di lancio di cantanti famosi in tutto il Belpaese, approda quest’anno per la prima volta a Cividale del Friuli sabato 12 luglio alle 21 nell’ex chiesa di San Francesco. Un appuntamento attesissimo, quello con la semifinale, perché rappresenta una tappa cruciale per chi sogna di calcare il palco della finalissima del concorso canoro nazionale tra i più longevi e partecipati d’Italia.

Dopo la fase di selezione preliminare, svoltasi a inizio giugno alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli con una partecipazione record da tutta Italia, la giuria tecnica ha individuato i 25 semifinalisti, selezionati non solo per le doti vocali, ma anche per la capacità di costruire performance artistiche originali, versatili e coerenti con una propria identità musicale. Solo dodici tra loro, alla fine della gara, conquisteranno l’accesso diretto alla finalissima, dove sarà in palio un montepremi complessivo di 13 mila euro.

A giudicare le esibizioni sarà una commissione d’eccellenza: il Maestro Adriano Pennino, direttore d’orchestra, produttore e arrangiatore tra i più autorevoli del panorama italiano e internazionale, e Paola Folli, cantante di grande esperienza, corista e mentore vocale per intere generazioni di interpreti.

Gli artisti in gara

Nutrita, quest’anno, la compagine di cantanti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, ma numerosi anche quelli che approderanno a Cividale da ogni parte d’Italia e dall’estero. Questi i nomi dei 25 semifinalisti in gara: Francesco Belluz (Sacile, Pn), Davide Beraldo (Cervignano del Friuli, Ud), Andrea Brisotto (Fossalta di Piave, Ve), Circe (Manerbio, Bs), Alessio Cecatto (Santa Maria la Longa, Ud), Ivan Cordonschii (Cervignano del Friuli, Ud), Daniele Cortello (Eraclea, Ve), Angela Cotterle (Trieste), Annalisa Dalla Mora (Udine), Andrea Degli Innocenti (Trieste), Fabian Falcomer (Precenicco, Ud), Anjelique (Trieste), Marco Germanotta (Messina), Anna Guzzardi (Trieste), Chiara Inguscio (Pasian di Prato, Ud), La Landucci (Lucca), Mai Domo (Pulheim, Germania), Chiara Marinoni (Soncino, Cr), Matilde Montanari (Forlì), Gianmarco Santi (Udine), Victoria (Codroipo, Ud), Anna Tonazzi (Udine), Veronica Volino (Rho, Mi), Ania (Talmassons, Ud), Martina Zerjal (Trieste).

Sul palco, a presentare la serata a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà Alice Mattelloni che accompagnerà il pubblico lungo una serata all’insegna della musica e delle emozioni.

Tutto pronto nel frattempo per l’ormai tradizionale concerto di solidarietà della Percoto Canta Band in favore di Aisla Onlus. L’appuntamento è come sempre alla diga Nazario Sauro di Grado il 18 luglio alle 21 (in caso di maltempo auditorium Biagio Marin).