Percoto Canta: sono 26 gli artisti selezionati

Sono arrivati da ogni parte d’Italia, da nord a sud. Nel cassetto, come in tutti i concorsi, il sogno di poter “passare” e proseguire il proprio viaggio fino alla finalissima e, chissà, sul podio dei vincitori.

Si è respirata una vera e propria atmosfera da “talent show” unita al sapore dell’autenticità e della sana competizione, alle selezioni svoltesi il fine settimana scorso alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli per Percoto Canta, il festival diventato in 35 anni di onorata attività, punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti provenienti da tutta Italia.

Al tavolo della giuria un presidente d’eccezione, il cantautore milanese Niccolò Agliardi. A lui il compito di selezionare i 26 cantanti, tra gli oltre 100 partecipanti, che si contenderanno ora la semifinale in programma ad Aquileia il 23 luglio prossimo in piazza Capitolo.

«Ci sono molti motivi per renderci contenti di come sia partito il concorso quest’anno – commenta soddisfatto il presidente dell’associazione Percoto Canta, Giuliano Lestuzzi –. Se da un lato la voglia di ricominciare ha portato ad iscriversi tantissimi artisti, l’elevata qualità dei concorrenti è stata davvero notevole, come ha avuto modo di ribadire anche il presidente della giuria che più volte ha evidenziato come Percoto Canta si riveli ancora una volta un importante punto di riferimento per tutti quegli artisti che vogliono intraprendere la loro strada nel mondo della musica. Tutti noi – conclude – ringraziamo Agliardi per il lavoro svolto così come il Comune di Cervignano per averci ospitato alla Casa della Musica e tutti i partecipanti. Indipendentemente dall’ammissione o meno alla fase successiva della manifestazione, ci auguriamo che l’esperienza vissuta si possa rivelare un importante momento di crescita nel percorso artistico e umano di ognuno di loro».

Chi passa le selezioni

Ventisei, si diceva, gli artisti che hanno superato la prima fase eliminatoria. Oltre che da diverse località della regione, chi passa ora alla semifinale di Aquileia è arrivato anche da Piemonte, Veneto, Lombardia e Puglia. Di questi solo 12 saliranno sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 8 ottobre per la finale e le premiazioni con un assegno di 10 mila euro per il primo classificato decisamente allettante messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori. I semifinalisti, prima dell’esibizione del 23 luglio, parteciperanno ora ai master formativi previsti all’auditorium Biagio Marin di Grado e tenuti da membri del Nuovo Imaie e dallo stesso Agliardi.

I nomi degli artisti selezionati

Ma ecco i nomi dei 26 artisti selezionati. Beltrame Veronica (Udine), Borghesio Carlo (Massanzago, Pd), Breda Francesca (Martignacco, Ud), Calvaruso Martina (Caresana, Vc), Cantos Michael (Udine), Cecatto Alessio (Santa Maria La Longa, Ud), Cortello Daniele (Eraclea, Ve), Dalla Mora Annalisa (Trieste), Damiani Paola Ranica (Bergamo), De Piccoli Arianna Chiara (Legnano, Mi), Degli Innocenti Andrea (Trieste), Gerometta Rosa (Anduins, Pn), Giurco Giorgia (Trieste), Guevara Felix (Sustinente, Mn), Macor Gioia (Aquileia, Ud), Maresca Giovanni (San Vito Al Tagliamento, Pn), Mauro Francesca (Tavrisano, Le), Mirone Awa (Dalmine, Mi), Moretti Giacomo (Villesse, Go), Perissinotto Roberto (Fossalta Di Piave, Ve), Ruta Sonia (Sesto Al Reghena, Pn), Sgarabottolo Sara (Teolo, Ve), Siciliano Iengo Enrica (Pasian Di Prato, Ud), Tonazzi Anna (Udine), Vidale Luca (Lozza, Va), Zanello Anastasia (Talmassons, Ud).