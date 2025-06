Philipp Pelster in concerto ad Aquileia giovedì 19 giugno

Dopo l’inaugurazione da tutto esaurito con la FVG Orchestra e il Coro Polifonico di Ruda, prosegue la stagione 2025 dei Concerti in Basilica, organizzata annualmente dalla Basilica di Aquileia e giunta alla sua trentasettesima edizione. E il secondo appuntamento, che in realtà si sdoppia e va anche oltre confine, vedrà come protagonista Philipp Pelster, il celebre organista titolare della Cattedrale di Salisburgo, in Austria, che si esibirà mercoledì 18 giugno alle 17.30 al santuario di Sveta Gora e giovedì 19 giugno alle 20.45 nella Basilica Patriarcale di Aquileia.

Pelster porterà nella doppia data di Sveta Gora ed Aquileia alcuni dei più importanti nomi della musica organistica e classica in generale, come Langlais, Ravel, Karg-Elert, Russell, Saint Saens e Rimsky Korsakov. Oltre ad essere organista titolare della Cattedrale di Salisburgo, Pelster è docente di musicologia nella Hochschule für Musik di Karlsruhe ed insegnante d’organo e composizione per l’Arcidiocesi di Salisburgo, con cui coordina tutti i progetti di costruzione, restauro e ristrutturazione di organi della stessa Arcidiocesi.



“Nella rassegna dei Concerti in Basilica ospitiamo sempre un focus sulla musica organistica” spiega Sara Zamparo, che ha curato la rassegna per la Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia insieme al direttore artistico Pier Paolo Gratton. “La Basilica ospita due importanti strumenti, veri e propri gioielli dell’arte organaria del Friuli Venezia Giulia: lo storico organo Kaufmann, donato alla Basilica dall’Imperatore Francesco Giuseppe nel 1896, ed il molto più recente organo Zanin del 2001. Ed in piena sinergia con Go!2025, i nostri appuntamenti d’organo saranno anticipati da due appuntamenti gemelli a Sveta Gora” conclude Zamparo “dove si trova un pregevole organo Mascioni, che sarà utilizzato dagli organisti in concerto”.

I due appuntamenti sono ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni si possono trovare su www.basilicadiaquileia.it