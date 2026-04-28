Piattaforma di danza contemporanea WhatWeAre. 1-2 maggio 2026

Molte le candidature giunte da tutto il Friuli e da Italia, Croazia e Germania anche per questa 11° edizione di WhatWeAre/Danza Multiforme, piattaforma di danza contemporanea, organizzata dall’ADEB, Associazione Danza e Balletto con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Danza&Danza.

La fase live avrà luogo Sabato 2 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro S. Giorgio di Udine: l’iniziativa mira a dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto profilo oltre a spazi teatrali performativi.

Alla presenza di esperti del settore, direttori e organizzatori delle Istituzioni partner, verranno assegnate residenze artistiche, borse di studio, partecipazioni a festival in collaborazione con Università di danza, Compagnie e Centri di formazione coreutica di Italia, Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e Francia.

Tra gli incentivi di quest’anno: Premio coreografico in denaro offerto dal CSS diretto da Fabrizia Maggi e Rita Maffei e Premio in denaro della Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma presieduta da Chiara Zoppolato. I restanti partner dell’edizione 2026 sono: Compagnia Arearea e Urban Dance Festival diretti da Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, MN Dance Company-Slovenia diretta da Nastja e Michal Rynia, Compagnia Linga-Losanna diretta da Katarzyna Gdanies e Marco Cantalupo, Compagnia En Knap-Lubiana diretta da Mattia Cason, Agora Coaching Project-Reggio Emilia diretta da Michele Merola e Enrico Morelli, Dipartimento Danza Università MUK-Vienna diretta da Nikolaus Selimov, Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower–Cannes diretto da Paola Cantalupo, Visavì Dance Festival diretto da Walter Mramor, Tanzcompagnie Gorlitz-Zittau diretta da Massimo Gerardi (D), Sorbisches National Ensemble di Bautzen, diretto da Mia Facchinelli (D) e Letizia Gioia Monda docente al DAMS e ricercatrice in Discipline dello Spettacolo presso DIUM.

WhatWeAre ospiterà anche laMostra fotografica multimediale itinerante, Oltre l’immagine, curata dal fotografo e architetto David Raccanello. Il progetto, il cui focus è la ricerca del significato e dell’estetica del movimento, rielabora l’immagine della danza con AI (intelligenza artificiale) creando interattività con i luoghi e i paesaggi più rappresentativi della nostra Regione.

Completano il programma, Venerdì 1° maggio presso la sede ADEB di Udine, duemasterclass gratuite: Tecniche contemporanee, ore 15.00, con Luca Zampar (Arearea) e laboratorio coreografico, ore 16.45, con Massimo Gerardi (Tanzcompagnie Gorlitz-Zittau).

La direzione di What We Are è di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi.

adeb@adebudine.it

Foto: Raccanello