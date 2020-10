Pigiami interi per adulti a tema NERD

Un regalo originale perfetto per Natale o le altre feste che capitano durante l’inverno

Quando si pensa ai pigiami interi vengono subito in menti i classici pigiamini per bambini piccoli. Una soluzione molto pratica che li mantiene sempre al caldo evitando che si scoprano la pancia con i loro continui movimenti.

Più sale l’età più diventa difficile trovare dei modelli interi. Per bambini in età scolare si trova ancora qualcosa, più avanti invece diventa quasi impossibile trovare dei pigiami interi per adulti.

La chiave però è in quel “quasi”, perché pur rimanendo un settore di nicchia, è possibile trovare dei capi interi per qualunque età.

In questo ci dà una grossa mano Internet, dove possiamo cercarli senza vincoli geografici e senza essere limitati da ciò che offrono i negozi che abbiamo vicino a casa nostra. L’offerta rimane ovviamente limitata ma c’è una categoria che sembra andare in controtendenza. Se i pigiami interi per adulti più semplici sono effettivamente difficili da scovare, discorso diverso va fatto per i modelli a tema NERD.

I modelli a tema NERD sono quei pigiami realizzati con le licenze di marchi come Star Wars, Marvel, DC Comics e altri brand molto amati e conosciuti. Questo settore va al contrario del resto del mercato, perché per i NERD le proposte non mancano e sono anche molto semplici da acquistare. Ad esempio, sul sito italiano DottorGadget c’è proprio una categoria dedicata ai pigiami interi per adulti NERD, con un buon assortimento di modelli.

Il pigiama di base è il medesimo, ma con differenti colori e grafiche che lo caratterizzano in base al brand o al personaggio a cui si ispirano. L’unico modello che si distingue da tutti gli altri è il Pigiama intero di Chewbecca, il celebre personaggio di Star Wars. Il suo modello è speciale perché è realizzato in finta pelliccia, per rievocare proprio l’amatissimo personaggio. Se un pigiama peloso però vi sembra eccessivo per rimanere in tema con Guerre Stellari c’è anche un altro modello dedicato a Darth Vader. Rigorosamente nero sarà la felicità di tutti i fan del Lato Oscuro.

Un altro universo molto amato è quello dei supereroi. Della casa DC Comics non possono mancare i modelli dei due “big”, ovvero Batman e Superman, mentre – almeno in questo periodo – per la Marvel a fare gli onori di casa è Deadpool.

Per chi invece ai superpoteri preferisce i poteri magici ci sono i pigiami interi di Harry Potter, disponibili in vari modelli.

Come vedete il settore dei pigiami interi per adulti non è del tutto privo di proposte. Chi sogna anche in età adulta un bel pigiamone per affrontare l’inverno può fare affidamento sugli originali modelli per NERD.

L’unica mancanza rispetto ai modelli per bambini sono i piedi. Una scelta dettata dalla praticità visto che sono modelli in taglia unica. Se ci fossero stati anche i piedi sarebbero risultati più vincolanti non solo per l’altezza, ma anche per le dimensioni dei piedi. In questo modo invece si evitano parecchi problemi di taglia e i pigiami si adattano a una platea più ampia di persone.

Inoltre, se proprio volete coprire anche i piedi con stile, sullo stesso sito trovate anche le Pantofole NERD che si abbinano con i pigiami. Stessi brand, colori e modelli, per un set che vi permetterà di affrontare l’inverno con il massimo confort e stile.