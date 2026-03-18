Pinguini Tattici Nucleari 4 giugno 2027 a Bibione

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. Questo nuovo progetto live della band partirà il prossimo 4 giugno 2027 dallo Stadio Comunale di Bibione (VE). I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita su www.azalea.it .

“In pochi anni – e nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti al Covid – Bibione ha raggiunto l’obiettivo di affermarsi anche come destinazione turistica in grado di sostenere la portata di grandi eventi di intrattenimento. – ha commentato Flavio Maurutto, Sindaco di San Michele al Tagliamento – Tutto ciò è frutto del lavoro portato avanti con impegno dall’Amministrazione Comunale ma anche da una visione e uno sforzo condivisi con il settore privato. Siamo lieti che, stagione dopo stagione, l’interesse nei confronti della nostra località da parte dei grandi artisti continui a crescere e poter annunciare oggi una data zero per il 2027 è fonte di grande soddisfazione. Abbiamo scelto di cogliere al volo l’occasione di ospitare i Pinguini Tattici Nucleari non solo per il loro enorme seguito ma anche per il messaggio di positività che la loro musica trasmette, e la capacità di creare un clima di festa e un senso di comunità che in questi tempi è quanto più necessario“.

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100. Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi (fonte EarOne).

Nelle scorse settimane la città di Bibione ha visto annunciati anche i primi due eventi della rassegna Suoni di mare, che vedrà protagonisti nell’estate 2026 nel Piazzale Zenith le stelle della musica italiana Francesco Gabbani (20 luglio ) e Alfa (24 luglio). Info e biglietti su www.azalea.it .

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

“Tour Stadi 2027”

Venerdì 4 giugno 2027, ore 21.00 – BIBIONE (VE), Stadio Comunale