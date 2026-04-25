PINK SONIC al Festival di Majano la serata evento dedicata al mito dei Pink Floyd. domenica 26 luglio

Ritorna al Festival di Majano la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. L’evento, in programma domenica 26 luglio (inizio alle 21.00), sarà un’occasione unica per ripercorrere il sound di alcuni grandi capolavori della band, da “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) a “Wish You Were Here” (1975), da “The Dark Side Of The Moon” (1973), al mitico “The Wall” (1979). I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.00 di mercoledì 22 aprile. Info su www.promajano.it.

Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 per far rivivere le emozioni e l’energia dei concerti live dei Pink Floyd, restituendo le stesse emozioni e le stesse sonorità rock. A rendere unico lo show dei Pink Sonic è la direzione artistica perfetta, espressa nella scelta di musicisti di altissima tecnica, dalle sonorità e dalla scenografia assolutamente fedeli all’originale, per la direzione di “Francesco Pavananda”, cantante e chitarrista di caratura internazionale, essenza ed anima del progetto. La volontà di esprimere l’anima live di Gilmour e Rogers, con il loro sound rock, passionale e travolgente, allontana e distingue i Pink Sonic dalle altre band che omaggiano la band britannica, che viceversa mirano a riprodurre quasi fedelmente la produzione nello studio dei Floyd, ottenendone quindi emozioni puramente “discografiche” e scolastiche, senza quella passione ed energia che solo le esperienze dal vivo possono trasferire. Questo è Pink Sonic, un evento emozionante e tecnicamente perfetto. La scelta accurata dei musicisti, le luci e i laser, l’immancabile cerchio del diametro di 5 metri (sul quale vengono proiettate ispirate immagini oniriche) e le 32 teste mobili che lo contornano e che creano disegni luci superbi, rendono questo show uno spettacolo unico ed esaltante, che pone, ancora più dell’aspetto tecnico, l’aspetto emotivo al centro dello spettacolo.

Dopo l’evento inaugurale Bolero Carmina Burana del 25 luglio e i concerti di Ernia (1 agosto), Tony Boy (7 agosto), Noys Narcoz (9 agosto) e Caparezza (16 agosto), il Festival di Majano ha annunciato recentemente anche la serata di musica elettronica a ingresso libero con special guest i dj internazionali Merk & Kremont e Andrea Damante, in programma il prossimo 5 agosto. Info e calendario completo su www.promajano.it .

Il 66° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

