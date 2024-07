Pink Sonic martedì 30 luglio a Lignano Sunset Festival

Domani, martedì 30 luglio all’Arena Alpe Adria, il Lignano Sunset Festival ospiterà la serata evento interamente dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd, con il concerto dei Pink Sonic. Fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica, i Pink Sonic faranno rivivere a pieno il sound dei mostri sacri Gilmour e Waters. I biglietti per il concerto (inizio ore 21.30), organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito del Lignano Sunset Festival, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle 19.00. Apertura porte al pubblico alle 19.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 su iniziativa di Francesco “Pavananda” Pavan, cantante e chitarrista di caratura internazionale che unisce in sé eccentricità e talento. La sua casa colma di amplificatori, chitarre e diavolerie di ogni tipo è lo scenario ideale e suggestivo per la ricerca spasmodica dell’anima, del sound di David Gilmour. La scelta accurata dei musicisti, le luci e i laser, l’immancabile cerchio del diametro di 5 metri (sul quale vengono proiettate ispirate immagini oniriche) e le 32 teste mobili che lo contornano e che creano disegni luci superbi, rendono questo show uno spettacolo unico ed esaltante, che pone, ancora più dell’aspetto tecnico, l’aspetto emotivo al centro dello spettacolo. Un’occasione speciale per ripercorrere il sound di alcuni grandi capolavori della band, da “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) a “Wish You Were Here” (1975), da “The Dark Side Of The Moon” (1973), al mitico “The Wall” (1979).

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo il live di Mahmood del 12 agosto, l’happening metal con Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber del 19 agosto, e lo spettacolo della coppia Giorgio Panariello e Marco Masini del 24 luglio. Info e biglietti su www.azalea.it .