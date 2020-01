“Piovono Frichi”, su Instagram il filtro per aggiungere il Frico nelle storie

Tutti pazzi per i filtri Instagram! Ormai i filtri da usare su Instagram per poter registrare le nostre Stories in modo personalizzato e originale sono davvero tanti, sempre più creativi. La fantasia degli utenti può davvero dare sfogo in qualsiasi modo con un catalogo infinito di filtri messi a disposizione dall’app.

Sono gli stessi utenti che possono mettersi in gioco e cimentarsi nel realizzare il proprio filtro personalizzato caricandolo in rete dal proprio profilo e condividendolo con il mondo. E proprio così ha fatto Valentina Tonutti di Udine che ha realizzato il filtro “frico rain” disponibile per tutti.

Valentina (@vatonutti) ci spiega il motivo che l’ha spinta a realizzare questo filtro Frico per Instagram “Volevo provare a fare un filtro Instagram e una pioggia di frico è la prima cosa che mi è venuta in mente. Magari qualcuno da Instagram va a cercarlo su Google. Ho aggiunto Piazza Libertà come sfondo per contestualizzare il piatto, che nonostante sia buonissimo, è poco conosciuto al di fuori del Friuli (non che Piazza Libertà aiuti molto, ma è già qualcosa). Col senno di poi, si tratta di un’ottima combinazione. Proiettarsi a Udine per 15 secondi grazie alla realtà virtuale può essere un gesto rassicurante per tutti noi friulani che abitiamo fuori, in Italia o all’estero.”

Clicca qui per scaricare il filtro di Instagram “Frico Rain” e iniziare ad invadere le stories con questo buonissimo piatto!