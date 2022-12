Placebo in concerto a Piazzola sul Brenta il 18 luglio 2023

A ben 7 anni di distanza dall’ultima volta, Zed riporta il meglio della musica internazionale a Piazzola sul Brenta (PD) la prossima estate con il Piazzola Live Festival. Il primo grande nome annunciato è quello dei Placebo, celebre band britannica che salirà sul palco dell’Anfiteatro Camerini il 18 luglio 2023!

La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Dopo aver riempito di entusiasmo i propri fan sui palchi di Firenze Rocks e del Mediolanum Forum di Milano, il gruppo torna in Italia l’anno prossimo per cinque imperdibili appuntamenti, tra cui quello di Piazzola sul Brenta (PD).

Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i Placebo, grazie alle loro immense competenze da scrittori/produttori, hanno soddisfatto sempre di più la loro fame di espressione, portando avanti tematiche sociali di spessore con uno stile musicale variegato, che spazia dal britpop, al post-grunge, al neo-glam, al punk-rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche. Il gruppo ha venduto nell’arco della sua carriera oltre 14 milioni di dischi e conta centinaia di milioni di stream su Spotify.

La discografia dei Placebo, in attività dal 1994, si compone di otto album in studio, nove raccolte, due album dal vivo, sei EP e quaranta singoli. Oltre agli otto album in studio, tutti classificati e certificati disco d’oro e di platino nei principali paesi europei, anche l’album dal vivo MTV Unplugged e le raccolte A Place for Us to Dream e Once More with Feeling: Singles 1996-2004 sono entrati in diverse classifiche del continente e hanno ottenuto diverse certificazioni di vendite. Buona parte dei loro singoli si è classificata in tutta Europa e in Australia, con in particolare Nancy Boy (Placebo, 1996) e Pure Morning e You Don’t Care About Us (entrambi da Without You I’m Nothing, 1998) alla top 5 della classifica dei singoli britannica.

La padovana Zed, tra i leader italiani nell’organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo, riporta quindi la grande musica internazionale a Piazzola sul Brenta (PD) con il Piazzola Live Festival. L’ultima volta risale a ben 7 anni fa, quando nell’estate 2016 avevano fatto tappa qui nomi del calibro di Elton John, Lionel Richie, Neil Young, Queen, Simply Red, e tanti altri. Così come tanti altri appuntamenti imperdibili col meglio della musica italiana e internazionale saranno presto annunciati per questo grande ritorno del Piazzola Live Festival nell’estate 2023.

I biglietti per il concerto dei Placebo saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e nelle rivendite autorizzate.