Placebo in concerto a Pordenone. martedì 9 luglio

I PLACEBO, tra i più grandi gruppi di rock alternativo degli ultimi vent’anni, dal vivo per un appuntamento imperdibile al Pordenone Blues & Co. Festival martedì 9 luglio, al Parco San Valentino.

Più di un quarto di secolo dopo che il cantante-chitarrista Brian Molko e il bassista Stefan Olsdal iniziarono a suonare con chitarre rotte e strumenti giocattolo nella casa di Molko a Deptford, il duo ha scavato in profondità per realizzare il loro ottavo album, “Never Let Me Go”, uscito nel marzo 2022, da cui sono stati estratti i singoli Beautiful James, Surrounded by Spies, Try Better Next Time e Happy Birthday in the Sky.

L’album convoglia tutta la loro abilità di autori e creatori di suoni in una musica che soddisfa il loro appetito quasi brutale di autodeterminazione e parla del mondo che ci circonda, con canzoni che ci catapultano davanti a paesaggi pieni di intolleranza, divisioni, saturazione tecnologica e un’imminente crisi ecologica. catastrofe. Porta inoltre i Placebo verso una nuova entusiasmante ampiezza di suono e stile: un altro “miglior album che abbiano mai realizzato”, in una sequenza inarrestabile. Nel dicembre 2023 la band ha anche pubblicato il suo primo album dal vivo, “Collapse Into Never-Live in Europe”, il primo album dal vivo in assoluto dei Placebo.

Una vasta raccolta di performance che abbracciano più di 25 anni di carriera, catturate in Messico, Spagna e Londra. I Placebo hanno segnato la storia della musica internazionale negli ultimi 20 anni: a partire dal loro debutto, il gruppo ha ispirato un’intera generazione di artisti e negli anni ha collaborato con leggende della musica come Robert Smith, David Bowie e Michael Stipe. Con più di 13 milioni di album venduti adesso, inclusi cinque ingressi nelle classifiche Top Ten LP nel Regno Unito e vendite globali comparabili per “Without You, I’m Nothing” (1998) e “Battle For The Sun” del 2009 che ha sconfitto l’Europa, i Placebo avere una voce che non può essere ignorata o messa a tacere.