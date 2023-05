Si intitola “Cosa Resta” il nuovo singolo della band friulana Playa Desnuda, in uscita venerdì 26 maggio 2023, giorno in cui sarà ascoltabile e scaricabile da tutte le piattaforme digitali. La produzione artistica ed il mix del brano sono affidati ancora una volta a Christian “Noochie” Rigano, tastierista delle star: il musicista monfalconese collabora tra gli altri con Jovanotti, Gianna Nannini e Tiziano Ferro, con il quale aprirà il tour l’11 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Rigano è inoltre coautore delle musiche della canzone, assieme al cantante Michele Poletto che ne ha scritto anche il testo. Nei prossimi giorni verrà anche pubblicato il video della canzone, per la regia di Simone Vrech.

“Cosa Resta” è un brano che profuma d’estate, grazie alle sonorità reggae a cui i Playa Desnuda hanno abituato il pubblico, ma questa volta arricchite dall’utilizzo di chitarra acustica e campionamenti di steel guitar che già dal primo ascolto evocano spiagge assolate e atmosfere di festa. Con un ritornello decisamente efficace, di quelli che rimangono in testa al primo ascolto, “Cosa Resta” parla d’amore, partendo dal presupposto che l’amore sia tale solo se ci cambia e se siamo quindi disposti a farci cambiare dall’incontro con il prossimo, a guardare il mondo anche con gli occhi dell’altro, aprendoci dunque ad altre prospettive spostando i nostri orizzonti.

Alle registrazioni hanno partecipato, oltre agli stessi autori (Rigano alle tastiere, Poletto alla voce e alla chitarra acustica), i membri storici della band Walter Sguazzin al basso e Pietro Sponton alla batteria, nonché Francesco Ivone alla tromba, Andrea Bonaldo al trombone e Giordano Sala alla chitarra elettrica. Il master è opera invece di Ricky Carioti (OneEyedJack Studio), stretto collaboratore di Elisa, altra garanzia rispetto alla qualità perseguita dai Playa Desnuda nelle loro produzioni.

Il brano entrerà subito nella scaletta dei concerti della band: già annunciati giovedì 1 giugno ad Itinerannia (San Giorgio di Nogaro) e sabato 22 luglio al Festival di Majano in apertura a Salmo, altri in attesa di conferma.