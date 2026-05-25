PLAYA DESNUDA e ROY PACI: 28 maggio esce il video di “Espinita”

Si chiama “Espinita” e uscirà giovedì 28 maggio(alle ore 12.00 su YouTube), con un’anteprima live mercoledì 27 alle 19.30 all’azienda Borc Dodòn di Villa Vicentina (UD): è il nuovo videoclip dei Playa Desnuda, band friulana sulla scena da oltre vent’anni, che ritorna a pubblicare canzoni con la miscela di ska, reggae e ritmi latineggianti che la caratterizza da sempre, ma segnando stavolta delle collaborazioni davvero rilevanti.

A suonare e cantare nel brano con i “Playa” è infatti nientemeno che Roy Paci, trombettista siciliano che vanta una carriera ultratrentennale e centinaia di collaborazioni (Macaco, Manu Chao, Mike Patton e Capossela, tra gli altri) e che qui celebra ancora una volta l’affinità artistica e l’ormai lungo rapporto di amicizia con i friulani e in particolare con il loro leader Michele Poletto.

Autore e regista del video è invece Simone Vrech, noto per numerosi cortometraggi e docufilm, tra cui il pluripremiato “Longobardi – Alboino e Romans”; e già con la band in altri lavori (“Primavera”, “Sole di Maggio”, “Cosa Resta”). Vrech qui è affiancato dal direttore della fotografia Piermaria Agostini, con l’apporto alla produzione e al casting di Elisabetta Olivo e quello di Eliane Qualesso allo styling.

Originariamente cantata in spagnolo da Dani Carbonell (Macaco) e scritta dallo stesso Roy Paciassieme a Fabio Barovero (Mau Mau) per il progetto Banda Ionica, “Espinita” fu riarrangiata dai Playa Desnuda e inserita nel disco d’esordio “Ready, Steady, Pops!” già nel 2009. Qui viene proposta in una nuova versione in cui l’artista di “Toda Joja” duetta alla voce con Poletto, ma presta anche l’inconfondibile tromba che la arricchisce in un intro alla “Buena Vista” e in un travolgente assolo finale. Registrata tra la Sicilia e il Friuli da Vincenzo Cavallie Jvan Moda, mixata e masterizzata da Francesco Marzona, vede la partecipazione anche di Flavio Passon, tastierista della reggae band dei Mellow Mood. La canzone anticipa la pubblicazione di “La Banda”, un EP in uscita il 12 giugno 2026 che raccoglie ben otto tracce, tra cui la canzone omonima (prodotta da Giona Rossetto e Michele Poletto), un paio di remix latineggianti e alcuni classici della band, sempre in lingua spagnola.

Per i fan di Roy Paci prossimo appuntamento in regione sarà invece il prossimo 11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, quando assieme ai suoi Aretuska aprirà la serata che culminerà con il concerto di Goran Bregovic e The Wedding and Funeral Orchestra. L’evento è organizzato da Zenit srl e inserito nel calendario del Pordenone Blues & Co. Festival, biglietti in vendita su Ticketone.