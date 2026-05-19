Polizia Locale di Udine, arriva Oasis: nuova cagnolina per l’Unità Cinofila del Comune

Dopo il trasferimento di Galant, insieme al suo conduttore, il Comune di Udine si è subito attivato per garantire continuità al prezioso lavoro svolto dall’Unità Cinofila della Polizia Locale. La scelta è ricaduta questa volta su una femmina di pastore tedesco: si chiama Oasis, ha due anni e mezzo ed è pronta a entrare a far parte del Comando.

Oasis proviene da un allevamento del Veneto ed è già addestrata. Prima di prendere pienamente servizio, saranno completate le necessarie pratiche di inserimento operativo, insieme al percorso di formazione specifico per il conduttore e il subconduttore. Il Comando della Polizia Locale è infatti già al lavoro per individuare il personale che seguirà il corso ad hoc, al termine del quale il nuovo nucleo sarà pienamente operativo.

Con l’arrivo di Oasis, il Comune conferma l’attenzione verso il rafforzamento degli strumenti a disposizione della Polizia Locale, valorizzando un servizio che negli anni si è dimostrato particolarmente utile nelle attività di controllo del territorio, prevenzione e supporto agli interventi degli agenti.

L’Unità Cinofila del Comune di Udine continuerà così a svolgere un ruolo importante nelle attività quotidiane della Polizia Locale. Del Nucleo fa già parte Izzy, a conferma della volontà dell’Amministrazione di mantenere attivo e qualificato questo servizio.

“Dopo il trasferimento di Galant, che ringraziamo insieme al suo conduttore per il lavoro svolto, ci siamo mossi rapidamente per assicurare continuità all’Unità Cinofila della Polizia Locale”, dichiara Rosi Toffano, assessora alla Polizia Locale. “Oasis rappresenta un nuovo ingresso importante per il Comando: una risorsa che insieme a Izzy, una volta completato il percorso formativo previsto, potrà contribuire in modo concreto alle attività di presidio e sicurezza urbana sul territorio”.

Nel 2025 la Polizia Locale di Udine si è resa protagonista di 213 controlli sul territorio in circa una cinquantina di turni di servizio svolti grazie all’aiuto di due unità cinofile. Queste operazioni che hanno coinvolto anche aree abbandonate ed edifici dismessi, hanno portato a un totale di 767 persone controllate, a 25 sequestri penali e 16 sequestri amministrativi. Tra le sostanze rintracciate cannabinoidi come hashish e cannabis, eroina e cocaina.

Nel corso dei primi 5 mesi del 2026 gli interventi sono stati invece 107 per 40 persone controllate, 6 sequestri penali e 6 amministrativi.