Pomeriggi al Bearzi: il doposcuola dell’Istituto Salesiano

L’Istituto Salesiano Bearzi ha portato a termine con successo il progetto di doposcuola “Pomeriggi al Bearzi”, un’importante iniziativa che ha offerto un sostegno concreto ai genitori e un ambiente stimolante per la crescita di studentesse e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado durante l’anno scolastico 2024/2025. La realizzazione di questa importante iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno della Fondazione Friuli, che ha creduto nel valore educativo e sociale del progetto.

Il progetto si è rivelato una risposta efficace alle esigenze delle famiglie impegnate nel lavoro pomeridiano, fornendo un luogo sicuro e familiare dove i ragazzi hanno potuto trascorrere ore di qualità. Un’attenzione particolare è stata rivolta al recupero della socialità e al rafforzamento delle relazioni tra pari, aspetti che hanno risentito degli anni della pandemia. “Il tempo di qualità trascorso insieme ha permesso ai nostri bambini e ragazzi di ricostruire legami autentici, imparare a comunicare e collaborare,” hanno commentato dall’Istituto al termine dell’anno scolastico.

Le attività proposte sono state diversificate per fasce d’età. Per gli alunni della scuola primaria, nei quattro pomeriggi liberi si sono svolti laboratori creativi e formativi: da “Amici dei compiti” per il supporto allo studio, a “Pomeriggi in Movimento” con attività sportive come rugby, basket e pallavolo. Hanno avuto luogo anche laboratori linguistici (“Piccoli Viaggiatori” con inglese e spagnolo), attività manuali e scientifiche (“Officina dei Curiosi” con falegnameria e informatica, “Mani in Pasta” con cucina, cucito e bricolage) e laboratori artistici (“Piccoli Artisti” con teatro e coro). Inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:00, il cortile si è trasformato ne “Il Giardino dei Sorrisi” per la socializzazione libera, con attività suddivise per classi.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì fino alle 18:00, sono stati attivi “Missione Compiti” (dalle 16:00 alle 17:00 per lo svolgimento dei compiti con l’aiuto dei docenti) e “Insieme per Crescere” (dalle 17:00 alle 18:00 per la socializzazione e il relax in cortile).

L’iniziativa “Pomeriggi al Bearzi” ha perseguito con successo molteplici obiettivi: ha offerto un valido supporto alla genitorialità, ha creato uno spazio per sviluppare fiducia in sé stessi e relazioni positive, ha garantito un aiuto nello studio, ha stimolato nuovi interessi nei più piccoli e ha favorito l’apprendimento delle regole di convivenza e del rispetto.

L’Istituto Salesiano Bearzi esprime la propria profonda gratitudine alla Fondazione Friuli per il suo fondamentale contributo, che ha permesso di concretizzare un’iniziativa così importante per il benessere e la crescita dei propri studenti e per il sostegno alle famiglie del territorio. Il progetto “Pomeriggi al Bearzi” si è concluso con un bilancio positivo, confermando l’impegno dell’Istituto Salesiano Bearzi nel rispondere alle esigenze delle famiglie e dei giovani del territorio udinese.