Pordenone Blues Festival dal 2 al 5 settembre

L’estate continua con i live targati PORDENONE BLUES FESTIVAL, la rassegna di musica blues tra le più conosciute in Italia, con 28 anni di attività e una consolidata importanza per il turismo del territorio: giovedì 3 settembre si esibiranno J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (data unica in Italia), venerdì 4 settembre doppio appuntamento con BOOGIE BOMBERS e BUD SPENCER BLUES EXPLOSION; sabato 5 settembre sarà la volta di ENRI ZAVALLONI QUINTET e di JAY NAMOR AND ELECTRIFIED.



Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza XX Settembre.



4 giorni di musica, spettacolo, divertimento all’insegna del blues.

Ad inaugurare il ciclo di eventi è il BLUES ON THE ROADS, mercoledì 2 settembre: prevista anche per quest’anno la magica e imperdibile serata che coinvolgerà tutti i locali del centro per trasformare la città in una sorta di French Quarter di New Orleans, con concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set.



Giovedì 3 settembre il palco accoglierà uno dei più interessanti artisti della scena musicale attuale, J.P. Bimeni, dal vivo al Pordenone Blues Festival per la sua unica data in Italia.

Da rifugiato a re del soul, ha una voce che ricorda il primo Otis Redding. Deep soul all’ennesima potenza, le sue canzoni parlano di amore e perdita, speranza e paura, con la consapevolezza tipica delle vite messe innumerevoli volte alla prova. Alle jam funk si susseguono profonde e accorate ballad provenienti dal southern soul. Bimeni sa sorprendere l’ascoltatore grazie all’incredibile profondità della sua estensione vocale.



Venerdì 4 settembre doppio appuntamento: la serata vedrà protagonisti Boogie Bombers & The Black Belts e i Bud Spencer Blues Explosion.



Boogie Bombers, band torinese che presenta uno dei sound più solidi ed esplosivi, nasce dal blues e cresce nel tempo con l’amore, la rabbia, la passione e tutto quello che serve per arrivare al cuore di chi ascolta. Vincitori delle finali dell’International Blues Challenge al Pordenone Blues Festival e al Delta Blues di Rovigo nel 2019, hanno inoltre rappresentato l’Italia lo scorso gennaio all’evento blues più importante su scala mondiale, ovvero la 36° edizione dell’International Blues Challenge a Memphisorganizzato dalla Blues Foundation. Qualcuno ha detto che sarebbe un delitto non condividere qualcosa di tanto potente e i Boogie Bombers sono qui per raccontare il nostro tempo e le storie di cui è fatto, per farvici ballare sopra o per liberarvi dai vostri blues quotidiani con il ritmo giusto.



Una carica di adrenalina, esplosione di blues allo stato puro: i Bud Spencer Blues Explosion (Cesare Petulicchio e Adriano Viterbini) sono un duo alt-rock romano nato all’inizio del 2007. Acclamati da pubblico e da critica, i BSBE hanno calcato i palchi più importanti d’Italia, vantano tour nella penisola e fuori i confini nazionali (sei date negli Stati Uniti, nel 2009) e hanno all’attivo 6 album e un EP.

Due anni fa è uscito, per La Tempesta, “Vivi Muori Blues Ripeti”, il nuovo disco di inediti da cui sono stati estratti i singoli “E tu?” e “Io e il demonio”, brano che vede la partecipazione straordinaria dell’artista pordenonese Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti.



A concludere la settimana dei live del Pordenone Blues Festival, sabato 5 settembre, sono Enri Zavalloni Quintet e, per l’unica data in Italia, Jay Namor and Electrified.



Enri Zavalloni è un artista, compositore, produttore romagnolo. Durante la sua interessante carriera, ha lavorato con Mike Patton, Pizzicato Five, Daniele Luppi, Peter Thomas, Mario Scaccia; recentemente ha firmato un brano per la colonna sonora della popolare serie televisiva americana “Scorpion” (CBS). Considerato “il mago delle tastiere” (keyboards whiz) Enri Zavalloni checchè se ne dica produce musica con uno stile unico, suoni e melodie toccanti, innovative con un groove perforante.



Jay Namor and Electrified è un progetto internazionale che coinvolge artisti italiani, americani ed europei sotto l’egida della label britannica Tesla Groove International. Lo storico dj produttore pordenonese Alberto Zanini ed il talentuoso saxofonista e vocalist texano, Jay Nemor, al secolo Jason Nemor Harden, lavorano insieme a “Electrified”, operazione nata dalla vocazione per il soul ed il funk e la pluriennale presenza di entrambi sulle scene internazionali del genere. Acclamato come il nuovo Gil Scott Heron, attraverso liriche intense ed un sax a tratti malinconico Jay Nemor interagisce col pubblico sulle ritmiche potenti del funk contemporaneo di Electrified, combo tutto emiliano composto da elementi di Ladri di Biciclette e Carbonio 14.



Il Pordenone Blues Festival, con la direzione artistica di Andrea Mizzau, è organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani, che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati; con ServiziEventi Machine e GospeLive Festival.



| IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI |



MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE | Centro città



BLUES ON THE ROAD

Dalle ore 19.00

concerti e dj set in giro per i locali della città



GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE | Piazza XX Settembre



J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS

Dalle ore 20.00 dj set by Soulful Jules

Inizio concerto: ore 21.15



VENERDÌ 4 SETTEMBRE | Piazza XX Settembre



BOOGIE BOMBERS

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

Dalle ore 20.00: dj set by Soulful Jules & Stefano Miceli

Inizio concerto: ore 20.45



SABATO 5 Settembre | Piazza XX Settembre



ENRI ZAVALLONI QUINTET

JAY NAMOR AND ELECTRIFIED

Dalle ore 20.00: dj set by Alberto Zanini

Inizio concerto: ore 20.45