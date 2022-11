Pordenone: morì in un incidente, disposta la perizia; la figlia alla guida indagata per omicidio stradale

Il Pubblico Ministero della Procura di Pordenone, dott. Andrea Del Missier, titolare del procedimento penale per la tragica morte di Federica Soncin, ha disposto una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e tutte quante le responsabilità del terribile incidente accaduto il 12 novembre scorso nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro e costato la vita, a soli 59 anni, alla donna, che risiedeva a Portogruaro, deceduta dopo due giorni di agonia, il 14 novembre, all’ospedale dell’Angelo: troppo gravi i politraumi riportati nello schianto. Il Sostituto procuratore conferirà l’incarico all’ing. Enrico Bellomo mercoledì 30 novembre, alle 9.30, negli uffici giudiziari di Piazza Giustiniano.

La decisione del magistrato di fare piena luce sul sinistro è stata accolta con estremo favore dalla famiglia della vittima, straziata dal dolore per la perdita ma anche per il dramma nel dramma che sta vivendo la figlia della signora Federica, Arabella, 28 anni, che si trovava alla guida dalla vettura, una Mercedes Gla, in cui era trasportata la madre: la giovane è rimasta seriamente ferita, è stata dimessa dall’ospedale il 18 novembre, ma è comprensibilmente distrutta per ciò che è successo, oltre a ritrovarsi indagata per omicidio stradale, così come il conducente dell’altra auto coinvolta, una Bmw Serie 5 station wagon, A. M., 29 anni, di nazionalità albanese residente a Latisana (Udine).

La ventottenne, poco prima delle 17, si stava immettendo da via Fermi, nella frazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro, su via Martin Luther King, tratto della Statale 14, per svoltare a sinistra: si era fermata allo stop, ha visto giungere un’altra vettura che ha svoltato in via Fermi ed è quindi partita, ma in quel mentre è sopraggiunta in fase di sorpasso la Bmw e lo scontro, violentissimo, è stato inevitabile. Uno degli elementi che dovrà accertare il perito sarà proprio la velocità a cui procedeva la vettura condotta dal ventinovenne di Latisana e l’incidenza che essa ha avuto sulle conseguenze dell’incidente, così come la manovra di sorpasso in prossimità di un’intersezione.

I congiunti di Federica Soncin, grati a tutti coloro che sono stati loro vicini in questi giorni di lutto, per essere assistiti e fare chiarezza sui fatti, attraverso il responsabile della sede di San Donà di Piave, Riccardo Vizzi, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con la collaborazione dell’avv. Andrea Piccoli del Foro di Treviso. Studio3A ha messo a disposizione come consulente tecnico di parte per la perizia cinematica l’ing. Mario Piacenti. Alle operazioni peritali parteciperà anche l’ing. Pierluigi Zamuner incaricato dall’Avv. Alberto Berardi, del Foro di Padova, che assiste la figlia Arabella.