Potenziato il trasposto pubblico a Udine per i grandi concerti

In occasione dei concerti di Vasco Rossi e Zucchero, in programma rispettivamente il 28 e 29 giugno e il 4 luglio allo Stadio Friuli di Udine, organizzati in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR, Udinese Calcio e Regione FVG, l’amministrazione comunale, insieme ad Arriva Udine, ha previsto il potenziamento della linea urbana 9 per agevolare gli spostamenti del pubblico.

Il servizio sarà rafforzato dalle ore 16 fino alle ore 24 nelle tre giornate dei concerti, garantendo collegamenti più frequenti verso l’area dello stadio e consentendo di gestire nel modo più efficace il deflusso delle migliaia di spettatori attesi. La misura rientra nelle azioni organizzative messe in campo in vista dei grandi eventi musicali dell’estate, con l’obiettivo di assicurare servizi adeguati all’elevata affluenza prevista in città.

La linea 9 collega alcuni dei principali punti della città e dell’area commerciale, seguendo il percorso Città Fiera – Stadio – via Pasolini – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Patriarcato – Stazione ferroviaria – Piazzale Cella – Piazzale Cavedalis – Piazzale Diacono – via Pasolini – Stadio – Città Fiera, offrendo così un collegamento diretto tra lo stadio, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e diversi parcheggi di interscambio.