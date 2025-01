Presentato il nuovo volto della Piazza Transalpina

Senza dubbio il luogo più iconico della vita transfrontaliera e della candidatura condivisa: Piazza Transalpina/Trg Evrope è pronta per ospitare – nuovamente – un evento di importanza storica per Nova Gorica e Gorizia: la cerimonia congiunta di apertura di GO! 2025.

Giovedì 30 gennaio, a pochi giorni dall’inaugurazione della Capitale Europea della Cultura dell’8 febbraio, il GECT GO annuncia il completamento dei lavori di riqualificazione della piazza, alla presenza delle autorità italiane e slovene, rappresentanti le istituzioni che hanno concorso al finanziamento dell’opera. Il Presidente Paolo Petiziol ha accolto Aleksander Jevšek – Ministro per la coesione e lo sviluppo regionale della Repubblica di Slovenia, Barbara Zilli – Assessore alle Finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Mojca Kav?i? – direttrice dell’Ufficio per i fondi europei del Ministero delle risorse naturali della Repubblica di Slovenia e i Sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna. Interventi tecnici inoltre del vicedirettore del GECT GO Tomaž Konrad e del RUP Matej Klanjscek.

Il cantiere transfrontaliero di Piazza Transalpina/Trg Evrope e del Tridente di Max Fabiani, coordinato dal GECT GO, ha rappresentato uno degli interventi più importanti all’interno del cosiddetto Distretto ECOC, sede di GO! 2025.

Si tratta di un investimento transfrontaliero per il quale – grazie alla collaborazione costruttiva dei due Comuni, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia – il GECT GO ha ottenuto un finanziamento UE nell’ambito del Programma Regionale FVG (PR FESR 2021-2027) come “Programma Europa 27” e del Programma Operativo Nazionale sloveno (PO 2021-2027). La ristrutturazione di Piazza Transalpina/ Trg Evrope è riconosciuta come progetto strategico in entrambi i documenti di programmazione.

Il GECT GO annuncia con orgoglio il completamento dei lavori di riqualificazione, per un progetto da 4,2 milioni di euro (precisamente 4.216.069,52 EUR, di cui 3.316.069,52 EUR per la ristrutturazione di Piazza Transalpina e 900.000,00 EUR per la ristrutturazione del Tridente di Fabiani sul lato italiano) simbolo di collaborazione transfrontaliera completato con grande tempestività. In un anno e mezzo i lavori sono stati progettati, approvati, appaltati e realizzati.

L’assessore Barbara Zilli, intervenendo alla conferenza stampa, ha sottolineato che “rispecchiando il vissuto di queste terre – con la sua vecchia stazione, i segni lasciati dalla storia, le sue strade e i suoi spazi – Piazza Transalpina è diventata quel qualcosa in più che spinge oggi Gorizia e Nova Gorica ad essere una realtà nuova che parla un linguaggio unico, universale, quello della Capitale della Cultura. Da questo luogo simbolo, diventato ancora più bello ed emozionante grazie ai lavori di ristrutturazione effettuati, parte oggi – e ufficialmente l’8 febbraio – un messaggio senza confini, trasmesso da genti e popoli diversi uniti dal desiderio di conoscere, di scoprire e di vivere questo pezzetto di Europa così particolare e affascinante. Ciò che vedranno qui a Gorizia e Nova Gorica i tanti giovani che stanno per arrivare sarà una comunità in continua evoluzione, che ha voglia di mostrarsi e di raccontare che le ferite della storia possono guarire donando nuovo slancio e nuove prospettive.”

Il ministro Aleksander Jevšek, congratulandosi con il GECT GO e i due comuni per la tempestiva ed efficiente riqualificazione, ha aggiunto che “il progetto di ristrutturazione di Piazza Transalpina/Trg Evrope e del Tridente di Max Fabiani non è solo uno dei progetti delle politiche di coesione. È il primo progetto nella storia dell’UE in cui due Paesi e due città hanno contribuito con i fondi dell’Investimento Territoriale Integrato – il meccanismo della Politica di Coesione Europea dedicato allo sviluppo urbano.

Piazza Transalpina/Trg Evrope non è solo una delle tante piazze d’Europa. È lo spazio urbano comune delle due Gorizie, che rafforza il legame tra loro e tra i due Paesi, Slovenia e Italia. Piazza Transalpina/Trg Evrope è un simbolo dello spirito europeo e una delle location principali della Capitale europea della cultura transfrontaliera (ECOC GO! 2025).” Ha inoltre sottolineato che “non è quindi un caso che la ristrutturazione della piazza comune sia un progetto di importanza strategica nel Programma sloveno di politica di coesione europea 2021-2027 e nel Programma regionale del Friuli Venezia Giulia 2021-2027. La politica di coesione europea non consiste soltanto nei fondi, la sua essenza sta nella cooperazione e integrazione tra i Paesi”.

“Il Ministero delle Risorse Naturali si è avvicinato con entusiasmo al cofinanziamento del progetto transfrontaliero di importanza strategica “ECOC GO! 2025 – Riqualificazione di Piazza Transalpina/Trg Evrope”, sia nella fase di approvazione della domanda che in tutte le successive fasi di attuazione del progetto, con l’obiettivo di realizzare l’erogazione della sovvenzione stanziata il prima possibile. Nel 2025 si prevede l’erogazione di sovvenzioni per un totale di 8 milioni di euro, destinati al cofinanziamento di 3 progetti di importanza strategica per ECOC GO! 2025 nell’ambito dell’attuazione del Meccanismo Integrato di Investimento Territoriale nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 (Un’Europa più vicina ai cittadini). Oltre al progetto “Rivitalizzazione di Piazza Transalpina/Trg Evrope”, il Ministero cofinanzierà anche il progetto “EPIC” e il progetto “SUPER 8”,” hanno evidenziato invece dal Ministero delle Risorse naturali della Repubblica di Slovenia.

Ricordiamo le principali tappe che hanno caratterizzato il progetto.

La progettazione è ufficialmente iniziata il 2 giugno 2023, con l’elaborazione del progetto definitivo, seguito dal progetto esecutivo. All’inizio di ottobre 2023, tutti gli enti coinvolti hanno espresso parere favorevole. Tra gli enti consultati figurano la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG, i Comuni interessati, TPL FVG – trasporto pubblico locale, gli enti gestori della rete idrica, la Commissione mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato e le Forze dell’Ordine. Immediatamente dopo è stata bandita la gara, ad evidenza europea, di affidamento lavori, aggiudicata a dicembre 2024 dall’azienda ICI Coop. Da novembre 2023 a gennaio 2024 è stata condotta la bonifica bellica sul lato italiano della piazza, operazione che non ha portato alla scoperta di ordigni bellici. In parallelo, è stata effettuata una verifica preventiva dell’interesse archeologico. Tra gennaio e febbraio 2024, Irisacqua ha provveduto alla sostituzione delle vetuste condotte idriche in cemento-amianto presenti nella Piazza Transalpina e nel Tridente di Fabiani (vie Caprin, Foscolo e Luzzato).

I lavori sull’area italiana sono iniziati il 12 febbraio 2024, mentre per la parte slovena è stato necessario attendere, per garantire il transito dei mezzi pesanti destinati al cantiere delle Ferrovie Slovene, confinante con quello della piazza. Tra marzo e aprile 2024, mentre i lavori proseguivano in Italia, le società slovene hanno completato l’interramento delle nuove fognature per le acque nere e bianche, acquedotto, posato un nuovo cavo di telecomunicazioni e realizzato gli allacciamenti.

Il 22 aprile 2024 è avvenuta la consegna completa delle aree all’impresa esecutrice, segnando l’inizio della fase finale del progetto. Con la coesistenza di due grandi cantieri e il continuo coordinamento delle attività tra le parti, a gennaio 2025 i lavori principali sono stati ultimati, solo alcune lavorazioni di dettaglio sono ancora in corso, come ad es. la sistemazione delle zone verdi, a testimonianza della rapidità ed efficienza con cui il progetto è stato gestito.

La Piazza Transalpina si presenta oggi come uno spazio urbano rinnovato, pensato per accogliere cittadini e visitatori in un ambiente a misura di pedoni e ciclisti. Con zone verdi, panchine ombreggiate e locali accoglienti, la piazza si propone come un luogo di socializzazione, ispirazione, cultura e relax, in linea con il concetto di “città di 15 minuti”, dove tutto è a portata di mano. Questo intervento è destinato a rafforzare il legame tra le due città, che sono ora ancora più vicine e connesse, offrendo uno spazio simbolo di unione, storia e futuro condiviso.

Il successo del progetto è il risultato di una straordinaria sinergia tra le amministrazioni di Gorizia e Nova Gorica, supportate da numerosi enti e professionisti provenienti da entrambe le nazioni. Ogni Paese ha sostenuto i costi relativi al proprio territorio, garantendo un’equa distribuzione delle spese. Un esempio emblematico di questa collaborazione è stato il supporto del Comune di Gorizia e delle Forze dell’Ordine italiane, che hanno facilitato il transito dei camion sloveni attraverso il confine.

La riqualificazione è stata progettata per rispettare l’ambiente e valorizzare le risorse locali. È stata posta particolare attenzione alla scelta dei materiali: la pietra carsica Repen, simbolo del territorio, è stata selezionata per la sua qualità e sostenibilità. Gran parte delle forniture proviene da aziende situate entro un raggio di 100 km, riducendo significativamente l’impatto ambientale dei trasporti. La diversità delle normative tecniche tra i due Stati ha richiesto un accurato coordinamento, che si è tradotto in una gestione ottimale dei materiali e dei fornitori.

Non è stato semplice mantenere i curiosi al di fuori dell’area del cantiere: per molti turisti la piazza transfrontaliera rappresenta un luogo di visita imprescindibile. Lo spazio è già tornato ad essere aperto al pubblico. L’inaugurazione dell’8 febbraio prevede ancora qualche limitazione, dettata dall’alto livello di sicurezza vigente nell’area, dopodiché la piazza sarà pienamente fruibile e avrà inizio un nuovo capitolo della storia di questo luogo.

Ricordiamo che il progetto di riqualificazione è stato finanziato da:

· Programma Regionale FESR 2021-2027, Regione Autonoma FVG per un importo di 2.300.000,00 EUR

· Sostegno dell’Unione Europea tramite il Fondo europeo per lo sviluppo regionale per un importo di € 765.232,21

· Contributo nazionale sloveno tramite il bilancio nazionale per un importo di € 765.232,21

· Fondi del bilancio del Comune di Nova Gorica per un importo di € 385.605,10.

A seguire – sempre sotto il coordinamento del GECT GO – partirà inoltre la riqualificazione della fascia verde che da via san Gabriele / Erjav?eva ulica si estende verso la piazza. Il progetto, del valore complessivo di 964.310 mila euro (con fondi comunitari europei per parte italiana e fondi del comune di Nova Gorica per parte slovena), prevede il rifacimento del parcheggio di via dei Catterini e la sistemazione dell’area verde lungo la linea di confine. Il muretto confinario verrà demolito in certi punti, in concomitanza di futuri attraversamenti pedonali, mentre alcuni pezzi della vecchia recinzione verranno reinstallati come memento.

Anche questi lavori, come l’intera riqualificazione della piazza Transalpina, rientrano nelle aree di intervento del cosiddetto ECOC district, ideato sì per ospitare eventi e iniziative nel 2025, ma anche come cerniera di connessione permanente fra le due città.