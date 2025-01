Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro. Ultime visite 1-2 febbraio 2025

Un successo annunciato per il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, la cui fortunata XXI edizione si avvia alla conclusione con l’ultimo fine settimana di visite. Per chi non avesse avuto l’occasione di ammirare le imponenti creazioni dei maestri artisti dell’Accademia della Sabbia, l’opera sarà quindi ancora visitabile sabato 1 febbraio, dalle 14.00 alle 18.00, e domenica 2 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00 (info su www.presepelignano.it). Sono state oltre 75.000 le persone che hanno raggiunto al tensostruttuta allestita all’altezza dell’Ufficio Spiaggia n. 6 sul Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro, dall’apertura del 7 dicembre e fino a oggi. Numeri altissimi per un evento che è entrato nel cuore delle persone di tutto il Nordest, ma non solo, visto la provenienza dei visitatori, dei quali oltre il 20% è arrivato da fuori regione. L’edizione che volge al temine ha evidenziato anche una grande partecipazione di visitatori dall’estero, in maggioranza dall’Austria (il 25% degli arrivi da fuori), e dalla Slovenia (il 5% degli arrivi da fuori). Tantissime le comitive che hanno scelto il Presepe come meta di una visita organizzata, una sessantina sono state infatti le corriere arrivate un po’ da tutto il Nordest e da Austria e Slovenia. Visitatori sono arrivati anche dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna. A livello qualitativo sono state centinaia le testimonianze di apprezzamento all’opera, moltissime arrivate via social sui canali ufficiali Facebook e Instagram del Presepe e di Lignano Natale d’A…mare. Particolarmente apprezzato è stato in questo senso il tema scelto, “Panem nostrum cotidianum. Il cibo e il dono: tradizioni, cucina, arte e spiritualità tra Tagliamento e Isonzo”, che ha fatto scoprire a molti visitatori peculiarità, scorci e cibi della tradizione culinaria locale. Sono poi state tantissime emozioni vissute nelle giornate di apertura, fra queste citiamo la visita del Vescovo di Udine, Mons. Riccardo Lamba, che ha portato la sua benedizione all’opera lo scorso 14 dicembre.

«Ci avviamo a chiudere un’altra grande edizione del nostro amato Presepe – commenta Mario Montrone, presidente dell’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur APS – il mio ringraziamento va alle istituzioni e ai tanti, tantissimi volontari che ogni anno permettono a questa manifestazione di svolgersi e di crescere. Siamo molto soddisfatti dei risultati quantitativi dei numeri raggiunti, ma anche e forse di più, degli aspetti qualitativi, delle tante manifestazioni di affetto e delle tante emozioni che abbiamo regalato e anche ricevuto.»

Questa edizione del Presepe ha visto anche il collegamento con la città di Gorizia, assieme a Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025. Proprio a Gorizia è stata allestita l’opera Sand Nativity – Beyond Borders: Roots on the Move, un’installazione in sabbia dono del Comune di Lignano Sabbiadoro, per celebrare l’importante appuntamento della Capitale Europea della Cultura, che prenderà il via ufficiale l’8 febbraio.

La XXI edizione dell’opera è organizzata dalle Associazioni Lignano in Fiore ODV e Dome Aghe e Savalon d’Aur APS, in collaborazione con Comune di Lignano Sabbiadoro, Lignano Sabbiadoro Gestioni, Regione Friuli Venezia Giulia, Consorzio Lignano Holiday, Spiaggia Viva e con il fondamentale sostegno delle associazioni lignanesi.

CREDITI:

Da un’idea delle Associazioni Lignano in Fiore ODV e Dome Aghe e Savalon d’Aur APS elaborata da Lara Gonzo e Ivana Battaglia

Ideazione e direzione artistica: Lara Gonzo, Mario Vittadello, Ornella Scrivante

Sculture di Charlotte Koster (Olanda), Gianni Schiumarini, Ornella Scrivante, Irina Sokolova (Belgio), Mario Vittadello

L’allestimento dei blocchi scultorei è di Antonio Molin – Accademia della Sabbia, Roma

La voce narrante che accompagna i visitatori lungo il percorso è di Massimo Somaglino

Il canto popolare natalizio Lusive la Lune,che nell’audioguida fa da colonna sonora alla Natività,è stato arrangiato e interpretato dall’Ensemble Sanginet,formato da Caterina Sangineto (lead voice, bowed psaltery), Adriano Sangineto (Celtic harp, ocals), Jacopo Ventura (acoustic guitar, vocals).

Le foto del Presepe sono di Ferdi Terrazzani – Esplora & Ama e del FotoCineClub di Lignano Sabbiadoro.

Il presepe in numeri: 800 metri quadrati di superficie espositiva, 400 metri cubi di sabbia, 5 artisti che hanno lavorato per 30 giorni consecutivi