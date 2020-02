Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:



PRIMA DI • mangiare • maneggiare o consumare alimenti • somministrare farmaci • medicare o toccare una ferita • applicare o rimuovere le lenti a contatto • usare il bagno • cambiare un pannolino • toccare un ammalato DOPO • aver tossito, starnutito o soffiato il naso • essere stati a stretto contatto con persone ammalate • essere stati a contatto con animali • aver usato il bagno • aver cambiato un pannolino • aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova • aver maneggiato spazzatura • aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. • aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) • aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.