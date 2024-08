Previsioni traffico autostrada fine settimana

Venerdì 26 luglio sono stati registrati sull’intera rete di Autostrade Alto Adriatico 200.079 transiti. Per quanto i dati siano ancora provvisori, considerando le serie storiche, si tratta del record di transiti mai registrati in una sola intera giornata sulla rete soggetta a pedaggio delle tratte autostradali della A4 (Venezia–Trieste), A23 (Udine Sud-Palmanova), A34 (Villesse-Gorizia), A28 (Portogruaro-Pordenone-Conegliano), A57 (Tangenziale di Mestre fino al Terraglio) su cui la Concessionaria gestisce il traffico.

Un dato peraltro significativo di come si stia consolidando la tendenza – notata negli ultimi anni – a spostarsi sempre di più anche negli altri giorni della settimana e non più solo il sabato e la domenica, che restano comunque i giorni più critici perchè a maggior rischio di code per la concentrazione di mezzi in poche ore della giornata e per la minore quantità di utenti dotati di sistemi di telepedaggio.

Così, ieri (giovedì 01 agosto) si è avuto traffico particolarmente intenso (rispetto al giovedì omologo di un anno fa +3,15% su intera rete; +0,95% le uscite ai caselli; 1,03% le entrate ai caselli) sia al mattino sia al pomeriggio sulla A4 in direzione Trieste, con un massimo di 3 chilometri di coda in uscita alla barriera del Lisert (anche a causa di un incidente avvenuto in avvicinamento alla barriera) e sulla A57. Stesso copione è previsto per oggi (venerdì 02 agosto) con possibilità di rallentamenti anche la sera in direzione Trieste e, alla mattina e al pomeriggio, sulla direttrice opposta della A4 (Trieste – Venezia). Al pomeriggio ed alla sera, possibili code o rallentamenti anche sulla A57 in direzione Trieste, sul tratto compreso tra Terraglio e Nodo A4/A57.

Domani sabato 03 agosto sarà, invece, la seconda giornata da bollino nero di questa estate, caratterizzata quindi da traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con possibili code al Lisert fino al tardo pomeriggio e traffico intenso in direzione opposta per tutta la giornata e, alla mattina, sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Quasi 190 mila i transiti previsti sull’intera rete (numeri vicini al sabato precedente) con punte di 24 mila in uscita al Lisert, 17 mila circa a Latisana, 15 mila a Villesse.

Domenica 04 agosto sarà contrassegnata da bollino rosso sull’autostrada A4 in direzione Trieste anche per effetto dei primi rientri dei turisti. In questo caso la previsione è di circa 160 mila transiti.

Il divieto dei mezzi pesanti scatterà alle 16,00 di oggi venerdì 2 agosto fino alle 22,00; riprenderà dalle 08,00 alle 22,00 di sabato 3; e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica 4.

Per ogni informazione sul traffico è possibile consultare il sito www.infoviaggiando, l’app Infoviaggiando, i canali di Autostrade Alto Adriatico su whatsapp e telegram e chiamare il numero verde 800996099.