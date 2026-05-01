Primo Maggio a Udine: orari e scaletta del concertone

Udine si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con la prima edizione di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito in programma venerdì 1° maggio, dalle 16:00 a mezzanotte, in piazza Venerio. L’evento, aperto a tutte e tutti, nasce per unire musica, partecipazione e impegno civile, con una dedica speciale al tema della sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano morto nel 2022 durante uno stage in azienda. Per l’occasione saliranno sul palco anche i coniugi Parelli.

L’iniziativa è promossa da una rete di realtà locali, sostenuta da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.0, Culture Arti e Saperi srl e Carr Service, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine.

La line up

A partire dalle ore 16, quando apriranno i “cancelli”, sul palco si alterneranno artisti di rilievo nazionale e nuove energie del territorio. Ospiti più attesi saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i principali riferimenti della scena rock alternativa italiana. La lineup prenderà il via alle 16:45 con Rossella, proposta emergente under 35, seguita da Acqua Distillata alle 17:30, Dodi & i Monodi alle 18:15, Cinque Uomini Sulla Cassa del Morto alle 19, Doro Gjat alle 20, Dalyrium Bay alle 20:45, Tre Allegri Ragazzi Morti alle 21:30, Laca Collective alle 23:15 e, in chiusura, il dj set di Fricut a partire dalla mezzanotte. A condurre la giornata saranno il cantautore Cilio, ideatore dell’evento, e Marco Del Ben, in arte Marcutti, comico e content creator friulano.

Il villaggio del Primo Maggio

L’accesso all’evento sarà libero e gratuito. All’interno dell’area concerti saranno presenti stand food & drink: le proposte gastronomiche saranno curate da Diversamente Bistrot, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità, mentre le bevande saranno servite da The Alibi – Independent Craft Pub, ANFASS e ARCI Bar Sport.

Per tutta la giornata saranno inoltre presenti gli stand di Officine Giovani, Medici Senza Frontiere, Emergency, Legambiente, Ospiti in Arrivo, Tratto Distratto, La Bottega del Mondo, Libera, Damabà, ACAR APS, CGIL e CISL. L’evento è pensato come una giornata di musica e comunità, ma anche come occasione di consapevolezza su lavoro, diritti e sicurezza.

Niente vetro, in piazza Venerio solo contenitori compostabili

In occasione della manifestazione, il Comune di Udine, d’intesa con la Questura, ha emanato un’ordinanza sindacale volta a garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento. Il provvedimento sarà in vigore dalle 10 di venerdì 1° maggio alle 3 di sabato 2 maggio e interesserà piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio e via Beato Odorico di Pordenone. In queste aree sarà vietata la detenzione di contenitori in vetro e ceramica, con esclusione dei pubblici esercizi e dei relativi plateatici. Nella stessa fascia oraria scatterà inoltre il divieto di detenere, trasportare o utilizzare dispositivi spray a base di Oleoresin Capsicum, comunemente noti come spray al peperoncino.

Saranno inoltre vietati bastoni per selfie e aste, ombrelli a punta rigida, caschi o oggetti voluminosi, contenitori rigidi e qualsiasi tipo di oggetto contundente che possa causare pericolo per l’incolumità delle persone presenti.

Primo Maggio Udine è il concertone gratuito della Festa dei Lavoratori in Piazza Venerio a Udine, promosso da una rete di realtà locali e sostenuto da CGIL e CISL, con il patrocinio del Comune di Udine. Nato per unire musica e impegno civile, l’evento coinvolge artisti nazionali e talenti emergenti del territorio ed è dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli.