Professioni della comunicazione: open day dei corsi dell’Ateneo di Udine a Gorizia

Venerdì 24 settembre, dalle 10 alle 13, torna “Welcome aboard!”, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dal Centro polifunzionale di Gorizia dell’Università di Udine con il sostengo del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia. Rivolto a tutti gli interessati, l’iniziativa presenta i percorsi di studio del corso di laurea in Relazioni pubbliche e del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese le organizzazioni, nonché gli sbocchi occupazionali, anche attraverso anche le testimonianze degli ex studenti. Quest’anno sarà possibile seguire il “Welcome aboard!” in modalità mista. L’incontro, infatti, si terrà sia presenza nell’Aula Magna del Polo di Santa Chiara di Gorizia (via Santa Chiara, 1), sia in collegamento streaming su Microsoft Teams.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione online all’indirizzo https://bit.ly/WelcomeAboard2021. Per eventuali informazioni o problematiche legate alla prenotazione è possibile inviare una mail a [email protected]. La partecipazione all’intero incontro varrà 0, 25 crediti formativi universitari (Cfu) per gli studenti iscritti a Relazioni pubbliche e a Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.

La mattinata sarà dedicata alla scoperta di alcuni profili professionali legati al mondo della comunicazione. Sarà possibile conoscere i percorsi accademici e le esperienze sviluppate durante l’università, che costituiscono un contribuito importante alla formazione professionale, anche attraverso le testimonianze dei laureati già inseriti nel mondo del lavoro in importanti aziende e istituzioni. Un focus verterà sulle competenze richieste per svolgere determinate carriere professionali. Durante l’evento, docenti, laureati e tutor dei corsi saranno a disposizione per rispondere alle domande sia dei presenti in sala, sia di chi seguirà la presentazione online.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Nicoletta Vasta, delegata del rettore per il Centro Polifunzionale di Gorizia, e l’introduzione di Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Interverranno quindi Elisa Piccinin, marketing & Communication Manager presso Roncadin Spa, Irene Quaglia, referente comunicazione di Animaimpresa e consulente per progetti di CSR, Joanna Marton Minervini, senior Talent Sourcing Specialist, EMEA a IQVIA, Martina Baldazzi communication Consultant e Social Media Manager presso WordPower, Nicola Tatalo, sports Protocol Manager, Protocollo Olimpico, Stefano Fait, Amministratore Delegato presso Medishare Telemedicine srl.