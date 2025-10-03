Il progetto scolastico “CLIL Primary” prevede a più livelli che ci sia un accompagnamento organico nella crescita dei bambini, dove ciascuno è messo al centro del processo educativo e didattico.

Educare la persona vuol dire valorizzare e dare importanza a tutti i suoi aspetti, proponendo momenti intenzionali e qualitativi che possano intercettarla e farla crescere non solo per ciò che concerne gli aspetti didattici, ma anche su aspetti quali conoscenza di sé, espressione della propria interiorità, relazione con gli altri, difficoltà individuali che richiedono un approccio specifico.

Infine, l’aspetto più importante: l’innovazione didattica. La scuola ha sempre cercato di essere in linea con la ricerca proponendo metodologie e contenuti che fossero all’avanguardia e che permettessero ai bambini di affrontare al meglio le sfide che la società della conoscenza pone ogni giorno. In vista del nuovo anno scolastico è proseguito l’approfondimento della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) da parte del Collegio dei Docenti, integrandola anche con l’approccio alle discipline STEAM, attraverso modalità di insegnamento e progettazione che coinvolgano tutti gli insegnanti in una collaborazione sinergica.

Il progetto prevede la strutturazione di una didattica inclusiva che a partire dalla lingua inglese porti all’acquisizione delle parole chiave funzionali agli argomenti, attraverso metodologie attive, laboratoriali e partecipate. Il processo è caratterizzato da un aumento graduale della complessità e delle ore di lingua, grazie non solo alla presenza di insegnanti specialiste ma anche alla presenza di insegnanti madrelingua.

Il progetto “CLIL Primary” anche quest’anno è stato riconosciuto meritevole dalla Fondazione Friuli, che ne ha deliberato il sostegno nell’ambito del Bando Istruzione.