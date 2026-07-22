Programma appuntamenti a Grado dal 23 al 29 luglio 2026

L’arrivo di Nek, protagonista dell’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo, sarà l’evento clou della settimana di eventi in programma a Grado dal 23 al 29 luglio: una settimana di appuntamenti dedicati alla tradizione, ai sapori del territorio, alla cultura e alle esperienze da vivere tra mare e laguna.

L’appuntamento più atteso è quello con Nek – Hits. Live 2026. Una delle voci più amate della musica italiana ripercorrerà oltre trent’anni di carriera attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni, da Laura non c’è a Fatti avanti amore, passando per Lascia che io sia, Se io non avessi te, Unici e molti altri successi.

La musica continuerà a essere protagonista con il ritorno di “La Manna – Un Classico”, in programma sabato 25 luglio. Dopo il successo della scorsa estate, la serata firmata GIT Experience trasformerà il Parco Acquatico GIT in un grande party all’aperto sulle note delle hit che hanno fatto ballare intere generazioni di gradesi e ospiti dell’isola.

Tra gli appuntamenti più identitari dell’estate gradese torna anche la Sardelada, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio in Campo Patriarca Elia. Organizzata dai Portatori della Madonna di Barbana, la manifestazione celebra uno dei prodotti simbolo della cucina graisana: le “sardele”, proposte secondo le ricette della tradizione, sott’olio, fritte, “in savor” oppure “scotadeo”. Ad arricchire il programma saranno anche due appuntamenti musicali: venerdì 24 luglio il concerto del Coro Giovanile “Overtwelve” e sabato 25 luglio il Concerto Bandistico, che accompagneranno il pubblico nelle serate della manifestazione.

Le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia saranno invece protagoniste martedì 28 luglio con la “Dinner Show” in programma sulla spiaggia principale GIT. Chef, vignaioli e produttori del territorio daranno vita a un percorso tra cucina d’autore, vini e prodotti locali, nella suggestiva cornice del tramonto sul mare.

Ampio spazio anche alla cultura con tre appuntamenti dedicati ai libri e agli autori. Al Velarium GIT, nell’ambito della rassegna Libri e Autori in Spiaggia, venerdì 24 luglio Elena Commessatti presenterà Il tempo delle viole, romanzo ambientato tra Ottocento e Novecento che racconta alcune delle pagine meno conosciute della storia del Friuli Venezia Giulia. Sabato 25 luglio sarà invece ospite Gaddo della Gherardesca con Al tempo di una volta, viaggio ironico e nostalgico nelle tradizioni della nobiltà italiana. Il terzo appuntamento dedicato ai libri è in programma mercoledì 29 luglio con #PaperBeach26, allo stabilimento Piper Beach, dove Marco Giovanetti presenterà in anteprima il nuovo noir La stanza di Sarah.

La settimana si concluderà con le suggestioni della luna piena. Mercoledì 29 luglio la luna farà da cornice a tre esperienze pensate per vivere il mare e la laguna da prospettive inedite: Tintarella di Luna, il tour panoramico in barca tra tramonto e chiaro di luna con bagno e aperitivo in laguna e Full Moon Yoga, pratica serale sulla spiaggia Tivoli.

Foto: Archivio fotografico GIT

