Programma eventi a Grado dal 6 al 12 agosto 2026

Sarà la comicità di “Facciamo Ridere!”, il nuovo format firmato Made in Spiaggia, ad aprire la settimana di eventi in programma a Grado dal 6 al 12 agosto. Alle Antiche Terme saliranno sul palco Beppe Braida, Fabrizio Fontana e Francesco Migliazza, protagonisti di una serata dedicata al cabaret e all’intrattenimento dal vivo. Accanto ai grandi eventi, Grado offrirà un calendario di appuntamenti tra musica, cultura, sport e intrattenimento per tutte le età.

L’appuntamento più atteso sarà sabato 8 agosto, quando le Antiche Terme della Spiaggia GIT ospiteranno “Facciamo Ridere!”, una serata interamente dedicata al cabaret e all’intrattenimento dal vivo. Sul palco saliranno tre protagonisti della comicità italiana: Beppe Braida, volto storico di Zelig, Fabrizio Fontana, tra i comici più amati di Zelig e Colorado Café, e Francesco Migliazza, giovane talento della comicità nazionale. In una suggestiva location affacciata sul mare, il pubblico sarà coinvolto in uno spettacolo interattivo fatto di battute, improvvisazione e grande partecipazione.

La settimana offrirà anche numerosi appuntamenti dedicate alla cultura e alla letteratura. Giovedì 6 agosto il Velarium GIT ospiterà il magistrato e scrittore torinese Cristiano Trevisan, che presenterà il giallo Ruggeri e la giovane scomparsa. Venerdì 7 agosto sarà invece protagonista uno degli autori più apprezzati del noir italiano, Tullio Avoledo, che presenterà il nuovo romanzo Ultimo valzer di una ragazza perbene. Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 12 agosto con un nuovo incontro di Salotto in Spiaggia, durante il quale Manuela Sainpresenterà il volume Ultima chiamata dalla Casa Bianca.

Giovedì 6 agosto, la terrazza vista mare della Biblioteca Civica “Falco Marin” ospiterà l’incontro “Gustav Klimt: Nuda Veritas. Lo sguardo che smaschera l’ipocrisia“, dedicato all’opera e al pensiero del grande artista viennese.

La musica accompagnerà l’intera settimana con appuntamenti di grande suggestione. Giovedì 6 agosto la Basilica di Sant’Eufemia farà da cornice al Concerto per coro e organo, con il Coro Luca Lucchesi di Motta di Livenza diretto da Marco Girardo e Michele Bravin all’organo, in un programma dedicato a Victoria, Palestrina, De Grassi e Mendelssohn. Martedì 11 agosto i Giardini Marchesan ospiteranno “Poesie e musica dal mare”, un raffinato intreccio tra voce recitante e arpa, mentre in serata la Basilica di Sant’Eufemia accoglierà il concerto del coro giovanile Iuvenes Harmoniae.

Non mancheranno le occasioni dedicate al divertimento e al tempo libero. Venerdì 7 agosto la Biblioteca Civica “Falco Marin” proporrà una Game Night dedicata agli appassionati dei giochi da tavolo, mentre fino a domenica 9 agosto la Spiaggia GIT sarà animata dai GIT Beach Games, con tornei e attività sportive rivolte a giovani e adulti.

A completare il calendario sarà infine il Costa Azzurra Park, il tradizionale luna park estivo che fino al 17 agosto continuerà ad animare le serate dell’Isola del Sole con giostre, attrazioni e giochi a premio per bambini, ragazzi e famiglie. Sabato 8 agosto spazio anche alla natura con una visita guidata gratuita alla Riserva Naturale Regionale della Valle Cavanata, un’occasione per scoprire uno degli ambienti naturalistici più preziosi dell’Alto Adriatico.